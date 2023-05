Europa, per i singoli Stati transizione ecologica troppo costosa senza aiuti Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

STOCCOLMA – A pochi giorni dalla presentazione della Commissione europea delle proposte per la riforma del Patto di Stabilità, un rapporto della New Economics Foundation ha espresso dubbi sulla capacità di molti Paesi a raggiungere gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi, in un contesto nel quale le regole di bilancio restano restrittive.

La ricerca, messa a punto da un istituto di ricerca britannico fondato nel 1986 e dedicato alla “giustizia sociale, economica e ambientale”, sottolinea un aspetto già messo in luce da alcune forze politiche nel Parlamento europeo.

L'ambiziosa strategia comunitaria in campo ambientale rischia di essere molto costosa sul piano nazionale e richiederebbe la creazione di nuovi strumenti finanziari a livello europeo.Le proposte di Bruxelles hanno come obiettivo di imporre un risanamento dei conti pubblici, promuovendo nel frattempo nuovi investimenti. Nota Sebastian Mang, uno degli autori del rapporto: «Le proposte sono più restrittive delle attese. Oltre a un aggiustamento di bilancio minimo, il progetto legislativo prevede l’obbligo di mantenere la spesa pubblica al di sotto della crescita potenziale».

Europa a più velocità

Secondo la New Economics Foundation, appena quattro Paesi, pari al 10% del PIL europeo, sarebbero in grado di spendere abbastanza per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell’accordo sul clima di Parigi, al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Questi sono la Svezia, l'Irlanda, la Danimarca e la Lettonia. Solo altri cinque Paesi – il Lussemburgo, la Bulgaria, la Lituania, la Slovenia e l'Estonia – hanno margini di bilancio per raggiungere i target europei, meno ambiziosi.

Sempre secondo la ricerca, 13 Paesi sarebbero incapaci di investire sufficiente denaro per raggiungere anche i più limitati obiettivi climatici dell'Unione europea senza infrangere i limiti del debito o del deficit. Questi sono la Francia, l'Italia, la Spagna, i Paesi Bassi, la Polonia, il Belgio, la Finlandia, la Slovacchia, il Portogallo, la Grecia, l'Ungheria, la Romania e la Croazia.

Tre possibilità per la Ue

Nei fatti, e sulla base di queste premesse, l'Unione europea, avrebbe tre possibilità.La prima è di rivedere in senso meno restrittivo gli obiettivi di bilanci. La seconda è di rendere meno impegnativi i target climatici. La terza è di spostare l'onere finanziario a livello europeo (da notare: l'Italia ha evidenti difficoltà a spendere il denaro già a disposizione). In questo contesto, la New Economics Foundation propone che i governi mantengano una quota azionaria nelle aziende che ricevono denaro pubblico, per recuperare i loro investimenti e influenzare le imprese nel ridurre le emissioni di carbonio.