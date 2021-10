Borse, Europa con il freno a mano tirato. Focus inflazione e trimestrali Usa

Ascolta la versione audio di questo articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Altra seduta all'insegna della debolezza sulle piazze finanziarie europee, tra i timori di inflazione in aumento e quelli di una crescita inferiore al previsto, che già avevano messo il freno alle Borse nella seduta precedente. I principali indici, partiti in calo, cercano comunque di risollevarsi, cosa per il momento riuscita solo in parte, come mostra l'andamento del FTSE MIB di Milano, del CAC 40 di Parigi, del Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid, dell'AEX di Amsterdam. Il migliore è il DAX 40 di Francoforte, spinto dal balzo di Sap, che ha dato previsioni confortanti.

Gli investitori si aspettano segnali dall'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti: si parte con JPMorgan Chase e BlackRock, ma l'attesa è soprattutto per i numeri dei colossi tech che daranno i dati la prossima settimana e su cui sui concentrano le incertezze. Debole tutto il comparto, con la preoccupazione sulle forniture che potrebbero pesare sui conti del settore: il mercato si aspetta anche che Apple possa tagliare i target di produzione dell'iPhone 13 per il 2021 a causa della carenza di chip. Occhi puntati anche sui prezzi al consumo negli Stati Uniti e sui verbali della Federal Reserve.

A Piazza Affari St debole, bene Moncler

Sul listino principale di Milano Stmicroelectronics è debole, ma recupera grazie al rialzo del settore in Europa, sostenuto dai numeri forti della tedesca Sap. Il settore tecnologico resta in focus, in primo luogo sui timori che le carenze nella catena di produzione possano pesare sui risultati. Secondo indiscrezioni, ci sarebbero problemi nella supply chain di iPhone ed Apple potrebbe ridurre la produzione di iPhone 13 per gli ultimi mesi del 2021 di 10 mln di unità. Gli acquisti premiano Nexi e Amplifon in testa al listino. Bene anche Moncler in una giornata positiva per il comparto dopo i numeri di Lvmh. Deboli i bancari, male gli oil che risentono del rallentamento del prezzo del petrolio (-0,6%il Brent a 82,76 dollari).

Spread in lieve calo in area 100 punti

in lieve calo per lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco si attesta a 100 punti base, dai 101 punti della chiusura precedente. In frazionale calo, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark, che è indicato allo 0,91% dallo 0,92% del riferimento precedente.

Aste BTp, buona domanda e rendimenti in rialzo

Buona domanda e rendimenti in rialzo per i BTp assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la quinta tranche del BTp a 3 anni scadenza 15/08/2024 per 3 miliardi a fronte di una richiesta pari a 4,336 miliardi. Il rendimento è salito di 8 centesimi attestandosi a -0,19%. Collocata anche la nona tranche del BTp a 7 anni scadenza 15/07/2028: a fronte di richieste per 3,291 miliardi l'importo emesso è stato pari a 2 miliardi mentre il rendimento, in aumento di 16 centesimi sull'asta del mese scorso, si è attestato allo 0,48%. Infine, l'ottava tranche del BTp a 30 anni scadenza 01/09/2051, assegnata per 1,5 miliardi a fronte di una domanda totale pari a 2,293 miliardi, ha spuntato un rendimento lordo dell'1,82%, (+13 centesimi sull'asta precedente). Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 15 ottobre.