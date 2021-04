Borse europee in calo con la pandemia in primo piano

4' di lettura

Alla la metà seduta, le Borse europee si confermano in ribasso, con Piazza Affari che cede quasi un punto e mezzo, complice la cattiva performance delle banche. Così il FTSE MIB e gli altri principali indici si allontanano dai livelli pre-covid toccati nelle sedute precedenti, frenati da titoli finanziari, assicurativi e del settore viaggi. Deboli anche i future di Wall Street.

Gli investitori monitorano con attenzione la crescita dei contagi da coronavirus in molti paesi, cosa che alimenta dubbi sui piani di riapertura preparati dai governi. In Italia, ad esempio, i governatori delle regioni stanno avanzando perplessità sull'allentamento delle restrizioni dal 26 aprile e il governo potrebbe valutare deroghe. Il mercato continua poi a valutare l'andamento della stagione delle trimestrali per avere conferma delle prospettive di ripresa economica.

Sul fronte valutario, il dollaro si è mantenuto sui recenti minimi nei confronti delle altre principali valute, sostenendo i corsi delle materie prime. Il prezzo del petrolio wti sale oltre i 64 dollari al barile, ai massimi in un mese, nel giorno dell'anniversario dello storico crash che un anno fa fece precipitare i contratti sul greggio sotto zero.

A Piazza Affari giù le banche, brilla Italmobiliare

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, male le banche, a partire da Unicredit, Banco Bpm e Bper, mentre restano a galla Diasorin e Cnh Industrial, tra le peggiori alla vigilia. Nel resto del listino, realizzi sulla Juventus, alla vigilia in rally grazie all'annuncio della Superlega. Alla Borsa milanese prosegue la stagione dei conti aziendali. Fuori dal listino principale vendite su Mediaset all'indomani della decisione del Tribunale di Milano, che ha respinto le richieste di risarcimento di Mediaset-Fininvest nei confronti di Vivendi in merito alla violazione dei patti parasociali e alla concorrenza sleale seguite alla vicenda Premium. I giudici hanno condannato i francesi a risarcire solo 1,7 milioni per il mancato rispetto del contratto su Premium. Brillante invece Italmobiliare sulla scia delle indiscrezioni di stampa su un possibile interesse di Pepsi per Caffè Borbone

Creval sotto prezzo Opa, per Agricole offerta è definitiva

Credito Valtellinese in rosso all'indomani dell'assemblea degli azionisti e dell'ultimo botta e risposta con Credit Agricole Italia sull'opa che si concluderà il 21 aprile. Le quotazioni scivolano così al di sotto dei 12,2 euro offerti dall'Agricole (che diventeranno 12,5 se le adesioni supereranno il 90% del capitale). L'assemblea degli azionisti Creval ha respinto la proposta dell'istituto guidato dall'a.d. Giampiero Maioli, che puntava a rinviare l'elezione del nuovo cda, e rinnovato gli organi sociali, dando la maggioranza alla lista presentata dalla Dgfd di Denis Dumont e guidata dal presidente Alessandro Trotter e dall'a.d. Luigi Lovaglio. Il nuovo board, pur apprezzando il rilancio dell'Agricole rispetto al prezzo iniziale di 10,5 euro, lo ha poi definito ancora insufficiente. Della stessa idea il fondo Petrus, che non consegnerà le proprie azioni.

Spread stabile, rendimenti bond lungo termine in salita

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco è indicato a 102 punti base, lo stesso livello del closing precedente. Sale in misura frazionale il rendimento del BTp decennale benchmark che segna lo 0,8% dallo 0,79% del riferimento precedente.

Lo stop della propensione al rischio è stata accompagnata da logiche in contraddizione a quelle che hanno guidato gli operatori nell’ultimo periodo: i rendimenti obbligazionari a lungo termine sono tornati ad alzarsi, nonostante le rassicurazioni della Federal Reserve sulla politica monetaria ancora espansiva, come a prefigurare una crescita forte e un’inflazione in impennata. Il rendimento del Bund tedesco è aumentato al -0,22%, con lo spread poco sopra ai 100 punti base.

Il cambio euro / dollaro

Settima seduta di cali per il dollaro, sale il petrolio

Sul mercato dei cambi, settima seduta consecutiva in calo per il dollaro, che scivola a 1,2067 per un euro (da 1,2029 ieri in chiusura). Debole anche lo yen, penalizzato dalla situazione della pandemia in Giappone: la divisa nipponica è indicata a 130,82 per un euro (da 130,01) e 108,42 per un dollaro (108,07). La debolezza del dollaro spinge i corsi delle materie prime, a partire dal petrolio, a un anno dallo storico crash che fece precipitare i future sotto zero. I contratti sul wti con consegna giugno guadagnano l’1,01% a 64,07 dollari al barile mentre l’analoga scadenza sul brent sale dell’1,04% a 67,75.