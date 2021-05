Borse, Europa incerta a inizio settimana. Piazza Affari di buon passo con Bper

3' di lettura

Il dibattito sulle prospettive dell'inflazione americana, e di conseguenza sui tempi con cui la Fed deciderà di abbandonare l'attuale politica monetaria ultra accomodante, orienta i mercati azionari. Se il rallentamento della crescita dei posti di lavoro in aprile sembra infatti allontanare almeno a fine anno l'avvio del cosiddetto «tapering », il recente rally delle materie prime alimenta il timore che le pressioni sui prezzi possano frenare il rimbalzo dell'economia. I dati sull'indice dei prezzi al consumo Usa saranno pubblicati mercoledì. Così, se Piazza Affari consolida i rialzi messi a segno venerdì con il FTSE MIB che si mantiene in territorio positivo, per le altre Borse europee il panorama è più incerto, con il CAC 40 di Parigi e il DAX 30 di Francoforte sotto la parità, così come l'AEX di Amsterdam, mentre Londra e l'IBEX 35 di Madrid sono in leggero rialzo.Contrastati anche i future della Borsa americana.

In aumento il petrolio, dopo che un cyber attacco ha bloccato l'attivita del gestore di un oleodotto negli Stati Uniti.

A Piazza Affari brillano le banche, in coda Amplifon

Il Ftse Mib è sostenuto in particolare dalle banche dopo la pubblicazione dei conti trimestrali e sostenute dalla speculazione sul nuovo round di consolidamento. In prima fila Banco Bpm e Unicredit e anche Bper scatta dopo i conti trimestrali. «A livello operativo la performance è complessivamente migliore delle attese, grazie a maggiori margine di interesse (344 milioni contro i 330 attesi), commissioni (328 milioni contro 310), trading (76 milioni contro 38) e a minori costi (454 milioni al netto di 92 milioni one off contro 477)», sottolineano gli analisti di Equita. In luca anche Azimut, dopo i dati in crescita sulla raccolta di aprile, e il comparto oil (in buon aumento Tenaris e Saipem) dopo che un cyber attacco al gestore di un oleodotto Usa ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio. Debole invece Amplifon, così come viaggiano sotto la parità Stmicroelectron e Recordati.

Scatto di Astm, si avvicina a nuovo prezzo Opa

Al di fuori del paniere principale Astm accelera dopo il rialzo del prezzo dell'Opa. Le quotazioni si avvicinano così al nuovo prezzo dell'opa lanciata dalla famiglia Gavio insieme al fondo Ardian, che venerdì sera hanno rilanciato l'offerta a 28 euro per azione dai precedenti 25,6, portando il controvalore complessivo dell'operazione a 1,85 miliardi. Il nuovo prezzo incorpora un premio del 40,8% rispetto alla chiusura del 19 febbraio, data di annuncio dell'opa.

Spread poco mosso in area 117 punti

Inizio di settimana poco mossa per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari scadenza tedesco è indicato a 117 punti base, in frazionale calo dai 118 punti della vigilia. Stabile anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato allo 0,97%, stesso livello della chiusura di venerdì.

Dollaro rimane debole, petrolio in rialzo

Sul mercato dei cambi, il dollaro rimane debole alla luce di un probabile rialzo dei tassi più lontano del previsto. L'euro vale 1,2163 dollari dagli 1,2154 della chiusura di venerdì e e 132,27 yen (131,76 venerdì), mentre il rapporto dollaro/yen è a 108,74 (108,65). In rialzo il prezzo del petrolio dopo il cyber attacco che ha provocato la chiusura di un gasdotto negli Stati Uniti. Il future giugno sul Wti sale dello 0,48% a 65,21 dollari al barile, mentre la consegna luglio sul Brent guadagna lo 0,6% a 68,69 dollari. Nuovo record per il rame, mentre i future sul minerale di ferro sono arrivati a salire di oltre il 10%.