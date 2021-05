Borse, l’Europa si indebolisce. A Piazza Affari corre la Juventus

3' di lettura

L'Europa inizia la settimana poco mossa, tentando di consolidare la chiusura positiva di venerdì 14 maggio. A Piazza Affari il FTSE MIB fa meglio degli indici di Parigi e Francoforte, che sono scesi sotto la parità. Intanto, Tokyo ha chiuso le contrattazioni della prima seduta della settimana in calo dello 0,92%, risentendo dell'aumento dei nuovi casi di Covid-19 nel Paese, mentre è stato positivo l'andamento delle Borse cinesi di Shanghai e Shenzen, anche se gli ultimi dati macro arrivati dalla Cina, produzione industriale e vendite al dettaglio di aprile, hanno mostrato un rallentamento rispetto a marzo.

A Piazza Affari, tra i titoli spunto in avvio di Gabetti dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre 2021. Segno opposto per Cairo Communication e Rcs Mediagroup quest'ultima dopo l'esito del Lodo con Blackstone per l'immobile di Via Solferino a Milano, storica sede del Corriere della Sera, che non ha riconosciuto al gruppo editoriale alcun risarcimento danni in merito alla vendita al fondo Usa. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, bene i finanziari con Banco Bpm e Unicredit. Bene anche i titoli Juventus Fc dopo la vittoria sull'Inter nell'ultima giornata di campionato giocata, in vista della volata per l'ingresso in Champions League.

Spread con Bund in lieve rialzo a 120 punti base

Apertura in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. In avvio degli scambi il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 120 punti base, in aumento di un punto rispetto ai 119 punti del closing di venerdì 14 maggio. In discesa, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che segna, tra le prime battute della giornata, quota 1,06% rispetto all'1,08% del riferimento precedente.

Euro resta sopra 1,21 dollari, petrolio poco mosso

Sul mercato dei cambi, l'euro passa di mano a 1,2142 dollari (1,2135 venerdì in chiusura) e 132,582 yen (132,758), quando il biglietto verde vale 109,193 yen (109,398). Poco mosso il prezzo del petrolio: il contratto sul Wti consegna Giugno sale dello 0,18% a 65,49 dollari al barile e quello consegna Luglio sul Brent del Mare del Nord dello 0,03% a 68,73 dollari al barile.





Nikkei -0,92%, timori per aumento dei contagi

Chiusura in perdita per la Borsa di Tokyo che, dopo i guadagni registrati venerdì 14 maggio, è stata appesantita dalle preoccupazioni per l'aumento dei contagi in Giappone. L'indice Nikkei ha perso lo 0,92% e chiuso le contrattazioni a 27.824 punti. In Giappone la campagna vaccinale è ancora agli inizi e il numero di casi registrati quotidianamente non mostra segni di calo, nonostante il terzo stato di emergenza sanitaria in atto, che domenica 16 maggio è stato ulteriormente esteso.