Europa League, la Davos del calcio: pochi club ricchi e tanti poveri

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Stasera,quando il club Liverpool FC, ex campione d’Europa e della Premier League, ma ormai decaduto e scalzato dal Manchester City, scenderà in campo nella città di Linz, sotto le Alpi austriache, ancor prima della fine della partita, avrà già battuto un record: quello del divario economico. La squadra di calcio più ricca della Europa League, con un valore stimato di 830 milioni di euro, si scontrerà con uno dei club più poveri della coppa europea, valutato appena 28 milioni. La ex coppa Uefa è lo...