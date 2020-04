Europa oltre il coronavirus tra pregiudizi banali e soluzioni intelligenti

L’aspettativa del mondo ideale

Vediamo il mondo ideale. Fa parte, di questo mondo, la proposta appena avanzata dalla Commissione europea di istituire uno strumento per contrastare la disoccupazione, nei singoli Stati, dovuta alla diffusione della pandemia (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, Sure)? Certamente, il Sure è migliorativo rispetto al Mes, ma non è uno strumento finanziario ideale. Esso si basa sul modello del Mesf del 2010, in quanto è istituito attraverso un regolamento del Consiglio, che consente alla Commissione di emettere titoli di debito pubblico (garantiti dal budget dell’Ue e degli Stati membri, Premessa, Punto 9) con cui raccogliere fondi per i Paesi che ne hanno bisogno. Tuttavia, i fondi trasferiti agli stati sono prestiti (indebitamento) che peseranno sul loro futuro bilancio pubblico, fino a quando non saranno restituiti. Così condizionando, per essere chiari, le risorse che quegli stati potranno utilizzare nella fase della ricostruzione post-pandemia. Il vantaggio, rispetto a titoli di debito italiano, è che il loro tasso d’interesse sarà più basso, poiché la Commissione può beneficiare di un buon rating nei mercati finanziari («tripla A»). Anche nel Sure, il Parlamento europeo non ha voce, tutto viene deciso attraverso la negoziazione tra la Commissione, lo Stato richiedente aiuto e il Consiglio (che rappresenta i ministri dei governi nazionali). Anche le altre unioni di stati divenute federali (come gli Usa e la Svizzera) forniscono aiuti ai loro stati federati (oltre che ai loro cittadini) sotto forma di prestiti (loans). Come tutti prestiti, anche questi debbono essere restituiti (seppure a condizioni vantaggiose e con scadenze prolungate).

Tuttavia, in queste unioni federali, non si risponde all’emergenza con prestiti, ma con sovvenzioni (grants-in-aid) finanziate dalla fiscalità federale. Il programma approvato il 20 marzo scorso, il Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (Cares, di 2 trilioni di dollari), per neutralizzare le conseguenze economiche del Covid-19, è un esempio di risposta federale a un problema comune. Così come lo fu il programma federale del 2009, l’American Recovery and Investment Act (Arra, di 831 miliardi di dollari) per rispondere alla crisi finanziaria di allora. L’Arra consentì agli Usa di riprendersi in poco tempo, mentre l’Ue intergovernativa rispose alla crisi dell’euro «troppo tardi e troppo poco», con effetti che ancora paghiamo. Vogliamo ripetere quell’esperienza?

Le mediazioni necessarie

Insomma, il mondo reale non è praticabile. Certamente il mondo ideale, con il riconoscimento di una capacità fiscale dell’Ue, non è dietro l’angolo. Martedì e dopo, mediazioni dovranno essere trovate. Tuttavia, esse dovranno ridurre il cappio intergovernativo. Le unioni di Stati e di cittadini non si fanno per amore, ma per necessità. Gli Stati condividono pezzi di sovranità per affrontare sfide che non possono affrontare da soli. Le sfide specifiche, invece, dovranno gestirsele da soli. Siamo di fronte a un passaggio storico. Sostituiamo la banalità dei pregiudizi con l’intelligenza dei problemi.

