La nuova frenata di Wall Street pesa sull'Europa, Milano chiude a -1,1%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La frenata bis di Wall Street, che vede di nuovo S&P500 e Nasdaq cedere oltre un punto percentuale, spinge ancora in rosso le Borse europee, con i timori per la recessione in arrivo che si mischiano con quelli relativi alle politiche monetarie delle banche centrali. Con le vendite indirizzate soprattutto ai titoli tecnologici, all'automotive e ai servizi finanziari, tutti i principali indici azionari europei hanno chiuso in chiara flessione: Piazza Affari è arretrata dell'1,15% ed è stata la più penalizzata. A Francoforte il Dax40 è sceso dello 0,72% e a Parigi il Cac40 è scivolato dello 0,14 per cento. L'inflazione - ha detto il numero uno di JpMorgan Jamie Dimon - sta erodendo il potere di acquisto dei consumatori e potrebbe portare l'economia statunitense in recessione, il prossimo anno. Il Pil italiano, secondo le stime Istat diffuse oggi, è atteso crescere a ritmi ancora sostenuti nel 2022 (+3,9%) per poi rallentare significativamente nel 2023 (+0,4%). Le previsioni Istat, osserva comunque Ig Markets, «aprono una nuova prospettiva che nel complesso risulta più ottimistica delle precedenti stime di giugno. L’economia si dimostra ancora resiliente con la domanda domestica che fornirà il grosso del sostegno al valore del Pil».



A Milano Erg sotto i riflettori. Debole la Juve

Tra le big quotate sul Ftse Mib hanno tenuto Unicredit (+0,69%) grazie a una raccomandazione di JpMorgan e Prysmian (+0,42%). I migliori sono stati però Leonardo (+0,76%) in un settore difesa vivace in tutta Europa (bene Thales a Parigi, Bae Systems e Rolls-Royce a Londra) e Erg (+0,5%). La matricola del Ftse Mib beneficia a sua volta del giudizio degli analisti di Imi secondo cui il titolo ha scontato la questione del contributo sugli extraprofitti e ora si aspetta il nuovo piano a inizio 2023. Nuova flessione per Juventus Fc (-5,3%) dopo i rilievi del revisore dei conti Deloitte sul nuovo progetto di bilancio a giugno 2022.

Euro regge sopra 1,05 dollari

Sul mercato valutario, l'euro/dollaro resta sopra 1,05 trattando a 1,0521 (da 1,0518 ieri). Euro/yen a 143,58 (143,72), dollaro/yen a 136,48 (136,77).



Petrolio in calo dopo la seduta volatile della vigilia

I prezzi del petrolio cedono oltre 2 punti percentuali portando il Wti gennaio a 75,2 dollari al barile e il Brent febbraio a 80,6 dollari al barile. In rialzo del 3% il gas naturale in Europa quotato a 139 euro al megawattora ad Amsterdam. «È interessante notare come questa debolezza stia emergendo in concomitanza con l'entrata in vigore del price cap del G7 sul petrolio russo», dicono gli analisti di ActivTrades. La misura, che alcuni temevano avrebbe destabilizzato il mercato, non ha ancora prodotto gli effetti previsti, notano gli esperti. Gli operatori stanno ancora valutando l'effettivo impatto del prezzo massimo sui mercati, e nel frattempo altri fattori continuano a dettare l'azione delle price action sul greggio. «Tra queste - dicono gli analisti - si possono annoverare le attese di un ulteriore inasprimento monetario da parte della Federal Reserve statunitense. I dati Pmi statunitensi hanno infatti rivelato che l'economia del paese è ancora solida, e ciò potrebbe creare lo spazio per ulteriori aumenti dei tassi di interesse che declasserebbero ulteriormente le prospettive di crescita a breve e medio termine; uno scenario che comporterebbe un calo della domanda di petrolio».

Spread chiude a 186 pb, rendimenti vicini a minimi agosto

Seduta vivace per i titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. L'apprezzamento dei corsi generalizzato fa scendere tutti i rendimenti dei sovrani dell'eurozona con lo spread tra i BTp e i Bund che resta pressoché invariato. In chiusura, il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano e il pari scadenza tedesco si attesta a 186 punti, stesso livello dell'apertura, in frazionale calo dai 187 punti del closing di ieri. In netto calo i rendimenti: il BTp decennale benchmark scende al 3,66% dal 3,75% indicato stamani (3,74% al closing di lunedì). Il Bund rende nel finale l'1,8 per cento. Entrambi i titoli si avvicinano ai rendimenti minimi dallo scorso mese di agosto.