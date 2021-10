Borse europee positive, schiarita sul caso Evergrande

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in terreno positivo le Borse europee superata la boa della metà seduta, dopo che sono arrivate schiarite sulla situazione di Evergrande. Il colosso immobiliare cinese ha evitato per il momento il default tecnico rimborsando gli interessi su uno dei suoi bond. Intanto, mentre i listini di Wall Street procedono con prudenza, continua a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. In Europa, si muove sopra la parità il FTSE MIB, in rialzo il DAX 40 a Francoforte. Meglio intonati il CAC 40 a Parigi e l'AEX ad Amsterdam. Resta più indietro l'IBEX 35 di Madrid. Nonostante gli indicatori Pmi sul manifatturiero e sui servizi abbiano mostrato un rallentamento della ripresa nell'area dell'Euro (dato composito ai minimi da sei mesi), gli acquisti sui minerari, sui tecnologici e sulla chimica stanno portando in rialzo i principali listini.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Focus sulla macro, indice Pmi in calo

Tutto questo in una giornata ricca dal punto di vista macroeconomico, con i prezzi al consumo del Giappone (+0,1% su anno a settembre) seguiti dalle le vendite al dettaglio in Gran Bretagna (-0,2% su mese a settembre), dagli indici Pmi servizi e manifatturiero in Francia, Germania, Eurozona e Regno Unito. Nella Zona Euro, a ottobre l'Indice Pmi manifatturiero è sceso a 53,2 (dal 55,6 di settembre) toccando il livello più basso degli ultimi 16 mesi. Lo ha reso noto Markit secondo cui, nello stesso mese, si segnala in flessione anche l'Indice composito, che si è attestato a 54,3, dal 56,2 di settembre, e l'Indice Pmi per il settore dei servizi, sceso a 54,7 dai 56,4 punti del mese precedente. La Banca centrale russa, intanto, ha alzato il suo tasso di riferimento al 7,50% dal precedente 6,75%. S&P, infine, si pronuncerà a mercati chiusi sul debito sovrano dell’Italia ed è attesa una conferma del giudizio.

Loading...

A Milano al top Cnh, brilla il lusso con Moncler

Interpump Group e Cnh Industrial guidano il paniere delle big milanesi. Banco Bpm è la più vivace tra i bancari. I movimenti più evidenti sono però per i titoli esterni al Ftse Mib: sale Danieli Ord dopo la guidance di fatturato (3,5-3,7 miliardi) per l'esercizio 2022-23, in evidenza anche Brunello Cucinelli che stima +25% di ricavi per l'esercizio in corso. A Parigi spicca Vivendi dopo i ricavi del terzo trimestre, mentre è debole Renault a causa della contrazione delle vendite.

Ancora una seduta positiva per le utility: gli acquisti degli investitori premiano A2a e Hera ma è Iren che sfrutta la raccomandazione di un broker a mostrare la performance più consistente. Tra i titoli del lusso in luce anche Moncler su cui gli analisti Jefferies portano il target di prezzo a 57 euro con raccomandazione "hold".



Evergrande scongiura il default formale

Il gruppo immobiliare cinese Evergrande, alle prese con una crisi di liquidità che ne sta mettendo in dubbio la solidità finanziaria, ha depositato i fondi necessari per pagare gli interessi su un bond in dollari Usa evitando così di precipitare in un default formale. Nel dettaglio, secondo quanto riferito dai media cinesi, Evergrande ha versato ieri 83,5 milioni di dollari su un conto fiduciario presso Citibank riuscendo così a pagare tutti gli obbligazionisti prima che il periodo di grazia per il pagamento degli interessi scadesse il prossimo 23 ottobre. Evergrande sarà comunque chiamato a effettuare pagamenti su una serie di altre obbligazioni in scadenza, a iniziare da un bond in scadenza la prossima settimana.