Europa, perché si fanno pochi figli e tardi?

In Europa si diventa madri sempre più tardi. Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel 2021 l'età media delle primipare è di 29,7 anni. Si va dagli oltre 30 anni registrati in Italia e Spagna (31,6), Lussemburgo (31,3) e Irlanda (31,2), ai livelli soprattutto dei Paesi dell'Europa orientale, dove le donne hanno il primo figlio un po' prima, con la Bulgaria a registrare la media inferiore (26,5 anni). Questa tendenza è in crescita continua dal 2013, quando la media era 28,8 anni.

Fertilità sotto la soglia della decrescita



Va in direzione opposta invece la linea che riporta il numero di figli delle europee. Seppure il tasso di fertilità medio nell'Unione è leggermente salito nel 2021 rispetto all'anno precedente (da 1,5 a 1,53 figli per donna), resta ancora sotto il livello massimo degli ultimi 20 anni registrato nel 2016 (1,57). Nessuno degli stati membri della UE, inoltre, arriva o si avvicina alla soglia di 2,1 considerata il limite per evitare la decrescita della popolazione (non includendo le variazioni dovute all'immigrazione che in realtà stanno permettendo una crescita in alcune aree del continente). La forbice spazia da 1,13 figli per donna di Malta, alla media francese, all'estremo opposto, di 1,84.

Non è solo l'Europa vivere un'epoca in cui si fanno meno bambini e sempre più tardi. Dalla Cina (1,15 figli per madre) agli Stati Uniti (circa 1,64), il calo è continuo e diffuso. Con una popolazione che non decresce ma invecchia, molti governi dell'Unione stanno cercando di affrontare la situazione introducendo politiche nuove, più generose o estese.

“It's all about the money”

È soprattutto il tema economico a trattenere le (giovani) donne dal diventare madri. Indubbio come l'incertezza finanziaria di un mercato occupazionale evidentemente penalizzante sia tra i primi fattori frenanti. Anche prima di considerare la maternità, quando iniziano a lavorare, pur con livelli di istruzione alti, si confrontano con discriminazioni di genere in tema di stipendi, opportunità e accesso alle posizioni.

Subiscono poi ben presto gli effetti della “motherhood penalty” che sbarra le carriere e costringe moltissime a uscire parzialmente o totalmente dal mondo del lavoro. Al contrario, grazie al “fatherhood premium”, invece molti neo-padri ricevono migliori opportunità, stipendi e responsabilità lavorative proprio per il fatto di essere diventati genitori.