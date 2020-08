Investimenti green, Citigroup: «Europa più avanti. Puntiamo 250 miliardi sulla sostenibilità» Parla Keith Tuffley, global co-head sustainability & corporate transitions group di Citi: «Vogliamo essere tra i principali leader globali nel finanziare la transizione verso un’economia più sostenibile» di Alessandro Graziani

Climate change, tassare le emissioni di Co2: la mobilitazione europea

Parla Keith Tuffley, global co-head sustainability & corporate transitions group di Citi: «Vogliamo essere tra i principali leader globali nel finanziare la transizione verso un’economia più sostenibile»

5' di lettura

Il colosso bancario Usa Citigroup ha da pochi giorni annunciato un maxi piano a cinque anni da 250 miliardi di dollari a sostegno della transizione verso un’economia globale più sostenibile. A illustrare la strategia della grande banca statunitense, in questa intervista a Il Sole 24 Ore, è Keith Tuffley, global co-head sustainability & corporate transitions group di Citi.

Citi ha da pochi giorni annunciato un maxi piano da 250 miliardi in cinque anni per favorire la transizione energetica e per ridurre i rischi dovuti al climate change. Un piano che fa seguito a quello da 100 miliardi annunciato nel 2005. In concreto, come pensate di agire?

La nuova strategia quinquennale per il progresso sostenibile al 2025 di Citi è di essere tra i principali leader globali nel finanziare la transizione verso un’economia più sostenibile. Crediamo infatti che il ruolo di una banca globale come la nostra sia quello di catalizzare e accelerare questo importante passaggio.

Operativamente, quali sono i settori che intendete promuovere?

Ci focalizzeremo su soluzioni e attività a basse emissioni di carbonio in 8 settori emergenti: energie rinnovabili, tecnologie pulite, qualità e conservazione dell’acqua, trasporti sostenibili, edifici ecologici, efficienza energetica, economia circolare, agricoltura e uso sostenibile del territorio.

L'emergenza Covid 19 nel mondo ha accentuato il consenso delle popolazioni e, apparentemente dei Governi, verso i temi collegati al climate change. Dal vertice di una banca globale come Citi, ritiene che si tratti di una vera svolta?

L’emergenza Covid-19 ha incrementato l’impegno ad agire sul cambiamento climatico e sulla sostenibilità, ma non rappresenta necessariamente un punto di svolta. Questi temi hanno guadagnato terreno nell’opinione pubblica durante gli ultimi anni grazie a una combinazione tra scoperta scientifica, mobilitazione pubblica e azioni di governi e di imprese. Si è osservata una significativa mobilitazione internazionale nel corso del World Economic Forum 2020 di Davos, dove il tema del cambiamento climatico ha dominato l’ordine del giorno.

L’allarme Covid ha comunque accentuato la sensibilità generale ai temi ambientali. È così?

È inequivocabile che le sfide socio-economiche introdotte dal Covid-19 siano oggi al centro dell’attenzione. Il rallentamento dell’economia mondiale dovrebbe portare a una riduzione del 6-8% delle emissioni nel 2020. Tuttavia, nel programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (United Nations Environment Programme) emerge che per raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi di limitare l’aumento delle temperature globali a 1,5 gradi entro il 2030, avremo bisogno di ottenere una riduzione delle emissioni del 7,6% per tutto il prossimo decennio. Sarebbe quindi necessario ripetere ogni anno la diminuzione registrata con l'emergenza Covid-19. Le discussioni su come si possano mantenere tali livelli di emissione senza un impatto sostanziale sull’economia, come registrato durante il Covid-19, sono oggetto di dibattito.