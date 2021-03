Borse senza guizzi con occhi sulla Fed. A Piazza Affari fermento sulle banche

2' di lettura

Le Borse europee procedono con il freno a mano tirato e oscillano attorno alla parità nel giorno in cui gli investitori aspettano le parole della Federal Reserve e mentre resta alta la preoccupazione per l'aumento dei contagi in Europa e per la campagna vaccinale, dopo lo stop precauzionale dell'Ema al vaccino AstraZeneca. Questo all'indomani di una seduta, quella del 16 marzo, in cui gli indici europei hanno chiuso in positivo, sostenuti da auto e tecnologici.

In Francia con il nuovo aumento dei casi si è tornato a ipotizzare un possibile lockdown, mentre anche in Germania la situazione epidemiologica torna a peggiorare. L'Italia, intanto, ha visto da lunedì aumentare le restrizioni in quasi tutte le Regioni. Gli occhi sono puntati sulla Fed che, se non toccherà i tassi, darà indicazioni sulla crescita: per il 2021 la crescita potrebbe essere rivista al rialzo, grazie alla campagna vaccinale e al piano di aiuti approvato a Washington.

A Piazza Affari occhi su Mediobanca, cala Diasorin

Sull'azionario milanese, resta il focus sul risiko bancario, con Mediobanca che sale di oltre un punto, così come Banco Bpm. Sul Messaggero, tornano inoltre le ipotesi di fusione tra Bpm e Bper, mentre alla vigilia il focus era sulle prossime mosse di Unicredit, che potrebbe avvicinarsi a Mediobanca. In coda al listino ancora Diasorin, vendite su energetici e utility. Riflettori anche su Generali che, secondo Il Sole 24 Ore, starebbe valutando un'operazione in Russia con valore di circa 2 miliardi di euro.

Loading...

Spread in rialzo in area 96 punti

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari scadenza tedesco è indicato a 96 punti base, dai 93 punti del riferimento finale precedente. In lieve rialzo anche il rendimento del BTp benchmark decennale allo 0,63% dallo 0,62% del closing precedente.







Andamento dello spread Btp / Bund Loading...