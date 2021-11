Borse, Europa poco mossa dopo i record. A Piazza Affari Buzzi in prima fila

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio di settimana senza scossoni per le Borse europee. I listini cercano di consolidare i livelli raggiunti con i recenti rialzi (+1,7% lo Stoxx600 la

scorsa ottava con nuovo record storico) grazie al supporto arrivato dai dati cinesi sulle esportazioni di ottobre e al via libera della Camera Usa al piano infrastrutturale

quinquennale che prevede 579 miliardi di dollari investimenti aggiuntivi da sommare al rinnovo dei 400 miliardi di interventi già previsti. Il FTSE MIB milanese è poco mosso sui massimi da settembre 2008. Tra i titoli principali si mette in luce Buzzi Unicem grazie ai dati sui ricavi dei primi nove mesi di esercizio, sia la citata approvazione del piano Usa sulle

infrastrutture, un fattore che incide anche su Webuild. Volatile Telecom Italia: nel fine settimana sono proseguite le indiscrezioni sulle possibili scelte strategiche del

gruppo tlc che potrebbero finire sul tavolo del cda straordinario dell'11 novembre e sull'interesse di diversi fondi di private equity a valutare operazioni sugli asset del

gruppo a partire da quelli infrastrutturali. In chiaroscuro le banche dopo che l'agenzia di valutazione Moody's ha confermato rating e outlook sul debito pubblico italiano.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...





Loading...

Sul fronte macro, nel pomeriggio sono in programma diversi interventi pubblici di esponenti della Federal Reserve, a cominciare da quello del presidente Jerome Powell, ma gli operatori non si aspettano indicazioni diverse da quelle emerse in conferenza stampa la scorsa settimana. L'appuntamento cruciale della settimana sarà però mercoledì con il dato sull'inflazione Usa, da cui il mercato attende indicazioni utili per capire i prossimi sviluppi di politica monetaria.

Euro/dollaro stabile, sale il petrolio

Sul mercato dei cambi, il cambio tra euro e dollaro è trattato a 1,1562 (1,1557 venerdì sera). La moneta unica vale anche 131,27 yen (131,08 venerdì), mentre il rapporto dollaro/yen è a 113,54 (113,42). In rialzo il prezzo del petrolio: il future dicembre sul Wti sale dell'1,08% a 82,15 dollari al barile, mentre la consegna gennaio sul Brent guadagna lo 0,98% a 83,55 dollari.

Sull'obbligazionario, è in lieve rialzo lo spread BTp-Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 116 punti base dai 115 punti del finale di venerdì scorso. In leggero aumento anche il rendimento del BTp decennale

benchmark allo 0,89%, dallo 0,88% del closing precedente.