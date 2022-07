Borse, Europa positiva nel Fed-day. I conti di Unicredit e Saipem passano la prova dei mercati

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta nervosa, l'Europa viaggia positiva nel giorno della Federal Reserve, in attesa di capire quanto l'istituto guidato da Jerome Powell sarà aggressivo sui tassi (la previsione è per un rialzo dei tassi di 75 punti base, ma non è escluso un giro di vite più aggressivo, anche di un punto percentuale). Il FTSE MIB di Piazza Affari è il migliore, trainato da Nexi e dalla buona trimestrale di Unicredit, che ha superato a pieni voti la prova dei conti e con il mercato che apprezza la redditività superiore alle stime, la situazione patrimoniale solida e il miglioramento delle guidance.

Milano non risente del calo della fiducia dei consumatori italiani, al minimo da maggio 2020, né del fatto che l'agenzia di rating S&P a sorpresa ha annunciato la revisione al ribasso dell’outlook dell’Italia a "stabile" da "positivo", confermando il rating "BBB", cosa che però fa volare lo spread verso i 250 punti. Il timore dell'agenzia di rating è che la caduta del Governo Draghi "possa spostare l’attenzione da riforme chiave e pesare ulteriormente sulla fiducia e sulla crescita in un momento di elevata incertezza e aumento dell’inflazione", in buona sostanza provocare un rallentamento, se non addirittura un rovesciamento, delle riforme necessarie al Paese, anche in ottica Pnrr.

A passo meno spedito le altre piazze continentali: DAX 40 di Francoforte, dopo che la fiducia dei consumatori è scesa a -30,6 punti, sotto le stime, CAC 40 di Parigi, dopo che la fiducia delle famiglie è calata in luglio a 80 punti, FT-SE 100 di Londra, IBEX 35 di Madrid e AEX di Amsterdam. In rialzo anche Wall Street.

Loading...

A Milano occhi sulle trimestrali, focus Unicredit e Saipem

La migliore è Nexi, che, in attesa dei conti del secondo trimestre, corre in scia alla francese Worldline (+13% a Parigi). Intanto, mentre Oltreoceano Microsoft e Alphabet hanno deluso le aspettative, anche in Italia è entrata nel vivo la stagione delle trimestrali: Unicredit ha visto salire l'utile del 74% a 1,7 miliardi (senza la Russia), battendo le stime, ha alzato le guidance 2022 e ha riferito che l'esposizione alla Russia "è sotto controllo", mentre Saipem ha visto calare la perdita del primo semestre a 130 milioni, battendo le stime, e ha confermato i target del piano. Inoltre, Fincantieri ha fatto sapere che al 30 giugno i ricavi sono saliti del 16% a 3,51 miliardi, mentre il risultato netto è stato negativo per 234 milioni, anche a causa di una review strategica delle commesse nel settore delle infrastrutture.

Wall Street in rialzo. Occhi sulle trimestrali

Andamento in aumento per Wall Street, spinta da una serie di trimestrali migliori del previsto, mentre si attendono le decisioni sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve, alle 20 italiane. Il Fomc, il braccio finanziario della Fed dovrebbe decidere per un aumento del tasso di 75 punti base nel tentativo di aggredire e frenare la più alta inflazione degli ultimi 40 anni. I timori che questa decisione possa spingere l'economia in un forte rallentamento o in una vera e propria recessione sono in aumento, come prova l'inversione della curva tra i tassi del Tesoro a 10 e 2 anni. Gli investitori stanno anche monitorando i risultati pubblicati questa settimana, la più movimentata della stagione delle trimestrali, che offrono indicazioni su come le aziende stanno affrontando l'aumento esponenziale dei prezzi. Microsoft, nonostante abbia mostrato una crescita degli utili tra le più lente in questi ultimi due anni, ha fornito una prospettiva ottimista per il resto dell'anno, e questo sta facendo salire le azioni nel trading pre-mercato. Le azioni di Alphabet sono in rialzo, nonostante i rallentamenti delle vendite.



Riflettori puntati sulla Fed e sul rialzo dei tassi Usa

L’attenzione principale è posta però verso l’annuncio della Fed, che dovrebbe annunciare un ritocco di ulteriori 75 o addirittura punti base al costo del denaro Usa. Nel frattempo i rendimenti dei titoli di Stato hanno proseguito la loro discesa, non soltanto negli Stati Uniti. Il Bund tedesco ha quasi dimezzato i rendimenti decennali rispetto a un mese fa, scendendo di nuovo sotto l’1 per cento. Il movimento consente di raffreddare anche i rendimenti italiani a parità di spread: 3,34% sempre sui 10 anni con un differenziale Italia-Germania ancora a 241 punti base.