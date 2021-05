Europa positiva con occhi su inflazione Usa. Piazza Affari tiene quota 25mila

3' di lettura

L’eco della ripresa Usa continua a sostenere le Borse mondiali, con le Borse europee che nelle prime battute si muovono con prudenza ma in territorio positivo. Dopo lo sprint di molti listini asiatici, con in testa Tokyo (+2,10%), anche nel Vecchio Continente gli investitori appaiono più ottimisti sui tempi della ripresa economica post-Covid. Così il FTSE MIB di Piazza Affari tiene quota 25.000 punti, riguadagnata alla chiusura della vigilia per la prima volta da febbraio 2020, positivi anche il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid,il Ftse 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam.

Il merito va ai sussidi di disoccupazione americani ai minimi dall’inizio della pandemia, uniti alle indiscrezioni sul maxi-budget da 6.000 miliardi di dollari voluto dal presidente Joe Biden – il più alto dalla Seconda guerra mondiale – che stanno mitigando i timori su un rialzo dell’inflazione e un conseguente rallentamento delle politiche di sostegno delle Banche centrali (finora sempre smentiti, a partire dalla Fed). Ma nell'ultima seduta della settimana il focus tornerà proprio sull’inflazione, visto che dagli Stati Uniti sono attesi il dato su redditi personali e le spese per i consumi di aprile, dato importante per valutare le pressioni inflazionistiche. Questo mentre Wall Street si avvia a vivere l'ultima seduta di maggio, visto che lunedì 31 i mercati resteranno chiusi per il Memorial Day.



Piazza Affari torna ai livelli pre-pandemia

I mercati europei ripartono dunque da una Piazza Affari tonica: alla vigilia il Ftse Mib ha chiuso per la prima volta dal 20 febbraio 2020 sopra la soglia dei 25.000 punti. Va detto che già da diverse sedute l'indice delle blue chip di Piazza Affari ha dimostrato una maggiore forza relativa rispetto alle Borse vicine e sta provando a recuperare il divario con quei listini (come ad esempio il Dax 30 di Francoforte) che da un po' hanno completato il recupero dei livelli pre-Covid e si sono anche portati più in là. A questo punto al Ftse Mib manca “appena” l'1,7% per riportarsi su quei 25.483 punti toccati il 20 febbraio 2020, prima che la pandemia lo buttasse giù. Molto significativo il fatto che il superamento della soglia pre-pandemica coinciderebbe anche con la rottura di una resistenza poliennale che il nostro listino non riesce a superare da ormai 12 anni.

Loading...

Accelerano Nexi e Leonardo, bene i bancari

Sul Ftse Mib sale Nexi e va bene anche Leonardo - Finmeccanica, seduta positiva anche per i bancari con Unicredit tra le migliori. In territorio positivo anche Exor, dopo che alla vigilia i titoli della galassia Agnelli-Elkann hanno puntato verso l'alto. In fondo Diasorin. Fuori dal listino principale, balza Cattolica Ass, dopo i conti positivi del primo trimestre mentre il valzer delle panchine continua a far sentire i suoi effetti sul calcio, con i riflettori puntati su As Roma, Juventus Fc e Lazio.

Il cambio euro / dollaro Loading...

Euro in calo, petrolio stabile

Sul mercato dei cambi, l’euro è in calo a 1,217 dollari (contro 1,219 dollari ieri in chiusura) e 133,83 yen (133,81 yen), mentre il rapporto dollaro/yen è a 109,91 (109,72). Piatto il prezzo del petrolio, con i timori che la produzione iraniana possa tornare sul mercato, se le sanzioni su Teheran saranno ritirate, compensate dai dati sulla ripresa Usa: il future luglio sul Wti è stabile a 66,8 dollari al barile e l'analoga consegna sul Brent è un calo dello 0,2% a 69,4 dollari.

Spread stabile a 111 punti

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund sul secondario telematico Mts. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 111 punti base, lo stesso valore della vigilia. Il rendimento dei titoli decennali italiani segna in avvio 0,94%, anche qui lo stesso valore dell'ultimo riferimento.