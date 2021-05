Borse Ue caute. Nasdaq in rialzo spinto dai titoli tech. A Milano brilla Saipem

4' di lettura

A Wall Street poco mossi Dow Jones e S&P500, mentre il Nasdaq è più vivace, sostenuto dall'andamento dei titoli tecnologici. Intanto, nella seconda metà della giornata le Borse europee riducono i guadagni dopo l'andamento brillante delle ore precedenti, all'indomani della seduta cauta di lunedì. Prevale dunque la cautela e passa in secondo piano l'ottimismo sulla prospettiva che il progressivo allentamento delle restrizioni anti Covid nella maggior parte dei paesi europei possa sostenere la ripresa del settore servizi e in generale dell'attività economia. Gli indici hanno cominciato a rallentare dopo la pubblicazione dei dati sul Pil dell'Eurozona, che nel primo trimestre è calato dello 0,6% congiunturale, e sull'occupazione, scesa dello 0,3%. Comunque, resta in positivo il FTSE MIB di Piazza Affari, seguito a ruota dall'IBEX 35 di Madrid, dal CAC 40 di Parigi, dal DAX 30 di Francoforte e dal Ftse 100 di Londra.



A Wall Street occhi sulle mosse della Fed, apertura fiacca

A New York, apertura poco mossa per i principali indici, con il Nasdaq che trova più forza grazie all'andamento del comparto tech, che resta sempre sotto i riflettori con gli investitori che si interrogano su un possibile rialzo dei tassi di interessi più rapido del previsto. Secondo Morgan Stanley la prima stretta potrebbe arrivare nella primavera del 2022, quindi prima rispetto alle attuali tempistiche prospettate dalla Fed con il governatore Jerome Powell che ha più volte indicato che i tassi non verranno mossi almeno fino al 2023. Prima dell'apertura della Borsa Usa sono stati pubblicati nuovi dati sul comparto immobiliare: il dato l'avvio di nuovi cantieri è sceso del 9,5% in aprile, mentre le stime erano per un calo del 2,2 per cento. In modesto rialzo (+0,3%) i permessi per costruire.

Scatto Cnh Industrial, bene Amplifon e Saipem

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, bene Cnh Industrial, nel giorno in cui la controllata Cnhi Capital ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell'ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari, con cedola al 1,450%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,208%. Avanti bene anche Amplifon e Stellantis, che ha firmato con Foxconn un memorandum d’intesa non vincolante per dare vita a Mobile Drive, una joint venture 50/50, che mira a velocizzare i tempi di sviluppo per fornire esperienze innovative agli automobilisti. Debole invece Atlantia, mentre parte il conto alla rovescia in vista dell'assemblea del 31 maggio, che dovrà esaminare l'offerta della cordata Cdp-fondi per Austrostrade per l'Italia, gli analisti di Equita hanno sottolineato «l'importanza di un accordo con Cdp in questa fase». Scatta Saipem, che beneficia dell'estensione di due contratti per attività di perforazione onshore in Arabia Saudita della

durata rispettivamente di 5 e 10 anni e di un nuovo contratto in Colombia della durata di 4 anni.



Generali sale con conti in parte alta consensus

Buon rialzo per Generali a Piazza Affari. La compagnia ha reso noto di aver chiuso il periodo gennaio-marzo con un risultato operativo di 1,6 miliardi (+11%) e premi lordi a 19,7 miliardi (+4,2%), in aumento sia nel Vita (+5,5%) sia nel Danni (+1,9%). Il Combined Ratio migliora ulteriormente all'88,0% (-1,4 punti percentuali), a fronte di New Business Margin a 4,44% (+0,4 punti percentuale). Tutto ciò si riflette sull'utile netto in aumento a 802 milioni dai 113 milioni dello stesso periodo del 2020. La posizione di capitale del gruppo è «estremamente solida con il Solvency Ratio al 234% (224% a fine 2020), che beneficia di un'eccellente generazione di capitale e dell'andamento positivo del mercato».

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread poco mosso in area 122 punti

Lo spread tra BTp e Bund è poco mosso ed è indicato a 122 punti base, invariato rispetto al closing della vigilia. Sale lievemente il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta in avvio a quota 1,12% in rialzo dall'1,11% del riferimento precedente.

Lo spread BTp-Bund si è spinto ai massimi degli ultimi tre mesi e appunto il rendimento del decennale italiano si è portato all’1,1%, top dall’estate del 2020. Questo anche perché gli investitori iniziano a scontare una possibile riduzione del piano di acquisti pandemici (Pepp) da parte della Bce. Il costo della «normalizzazione» attesa sta riportando un po’ più di distanza tra i rendimenti italiani e tedeschi.