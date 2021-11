Borse Ue prudenti in attesa della Fed, spread torna sotto i 130 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'attesa per il verdetto della Fed, in calendario mercoledì, sull'avvio del tapering, la riduzione graduale del programma di acquisto di asset, e in generale sulle prospettive di politica monetaria, consiglia prudenza alle Borse europee, che si muovono in lieve ribasso dopo lo sprint della vigilia. Il FTSE MIB milanese, che ieri ha superato i 27mila punti in chiusura per la prima volta da settembre 2008, è così appena sotto la parità. Tra i titoli principali, Nexi si rialza dopo il forte calo delle ultime sedute, innescato dai risultati di Worldline, mentre secondo le indiscrezioni è alle battute finali il braccio di ferro proprio con la concorrente francese per le attività di merchant acquiring della greca Eurobank. Tra le banche sale Banco Bpm insieme a Intesa Sanpaolo. Bene

Stmicroelectronics dopo che Ams Osram ha presentato ricavi sopra le previsioni nel terzo trimestre e migliorato i target di fine anno, mentre Telecom Italia perde terreno. Giù anche Moncler e Ferrari: la casa di Maranello presenterà in giornata i conti trimestrali. Esordio in rally per la matricola Intercos.



L'euro torna sopra 1,16 dollari, spread a 127 punti

Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro si riporta a 1,16 ed è trattato a 1,1612 da 1,1588 lunedì in chiusura. Si riprende lo yen che ieri aveva toccato i minima da quattro

anni sul dollaro: sono necessari 113,62 yen per un dollaro (da 114,15 di ieri) e 131,97 yen per un euro (da 132,30). Il movimento più consistente è però quello del cambio del

dollaro australiano che scivola a 0,7475 dollari americani: la banca centrale australiana ha aperto a un rialzo dei tassi anche se entro il 2024 e proseguirà nel suo programma di

acquisti di titoli. Ancora in rialzo i prezzi del greggio: il contratto di riferimento del Wti tratta a 84,25 dollari al barile (consegna dicembre) e avvicina i valori della scadenza

più vicina del Brent, gennaio, scambiata a 85,07 dollari al barile.



Sull'obbligazionari, torna a stringersi lo spread tra BTp e Bund, che lunedì era salito ai massimi da novembre 2020 a 135 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 127 punti base dai 132

del closing della vigilia. Arretra anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato a 1,15% dopo aver segnato lunedì un'ultima posizione all'1,23 per cento.

Tokyo si prende una pausa dopo il balzo della vigilia

A Tokyo, intanto, i listini si sono presi una pausa dopo il balzo della vigilia innescato dalla

vittoria della coalizione di governo in Giappone alle elezioni legislative di domenica che ha offerto stabilità all'attuale governo. Hanno dominato le prese di profitto e una posizione cauta, anche perché la Borsa di Tokyo sarà chiusa mercoledì per festività nel giorno in cui si attende il verdetto della Fed. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in ribasso dello 0,43% a 29.520,90 punti e l'indice Topix ha perso lo 0,64% a 2.031,67 punti. Entrambi erano saliti ben oltre il 2% alla vigilia. In rialzo le due principali compagnie aeree giapponesi ANA Holdings (+1,25% a 2,701,5 yen) e Japan Airlines (+ 1,95% a 2,505 yen) spinte dalle informazioni del quotidiano Nikkei secondo cui il Giappone dovrebbe presto ridurre le misure di quarantena contro il Covid-19 per i viaggiatori vaccinati, senza consentire per il momento nuovamente l'accesso nel Paese ai turisti stranieri.