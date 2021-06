Borse Ue alla finestra, a Piazza Affari scatta Interpump

3' di lettura

Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela in una seduta interlocutoria, dopo i rialzi della vigilia. Il FTSE MIB è poco mosso, in una giornata di scambi molto blandi nella Festa della Repubblica, dopo essersi portato martedì su livelli che non vedeva da inizio ottobre 2008, poco dopo l’annuncio del fallimento di Lehman Brothers (il listino milanese ha poi chiuso sotto il top segnato nel febbraio 2020 di 25.478 punti). Resta comunque in vista l’importante soglia di 25.500 punti, una resistenza superata la quale potrebbero partire aumenti consistenti. Incerti il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Anche Wall Street ha dato pochi spunti, con gli indici che hanno chiuso attorno alla parità. Ha invece guadagnato lo 0,46% Tokyo. Intanto sul fronte macroeconomico le vendite al dettaglio tedesche sono andate peggio delle attese a maggio, calando del 5,5% su base mensile e crescendo del 4,4% su base annua. La giornata, comunque, è abbastanza tranquilla dal punto di vista macroeconomico, con pochi dati in calendario. L’appuntamento principale della giornata sarà la pubblicazione in serata del Beige Book, il rapporto stilato dalla Federal Reserve sullo stato dell’arte della congiuntura americana.

A Piazza Affari scatta Interpump

A Milano gli occhi sono puntati su Interpump Group, all’indomani dell’annuncio dell’accordo vincolante per l’acquisizione dal gruppo Danfoss della business unit White Drive Motors & Steering. Il corrispettivo dell’operazione, che dovrebbe concludersi nel quarto trimestre 2021, farà riferimento a un enterprise value quantificato in 230 milioni di euro, più una quota (attualmente stimata in 40 milioni di euro) variabile in funzione dell’ebitda al closing pro-formato all’intero 2021. Poco mossa Stellantis, all'indomani dei dati sulle immatricolazioni di maggio. Il dato nazionale è in recupero rispetto all'anno scorso, ma resta in calo rispetto al 2019.

Tra le «piccole» ancora riflettori su Cattolica e Retelit

Fuori dal mercato principale l’attenzione, ancora una volta, sarà rivolta alle tre società oggetto di opa: Cattolica Ass, con Piazza Affari che sembra convinta che Piazza Affari i 6,75 euro messi sul piatto da Trieste potrebbero essere oggetto di un ritocco, Carraro e Retelit. Infine potrebbe registrare variazioni Banca Profilo, dopo l'annuncio del perfezionamento dell’acquisto del capitale di One Swiss Bank (Osb) e, contestualmente, la cessione da parte di Banca Profilo della totalità delle azioni detenute in Bpdg agli attuali azionisti di Osb. Il prezzo di transazione per la quota in Bpdg detenuta da Banca Profilo, tenuto conto dei dividendi già distribuiti ad aprile, dell’aumento di capitale derivante dall’esercizio di stock option e degli aggiustamenti di prezzo previsti dal contratto siglato il 9 febbraio scorso, ammonta a 31,8 milioni di franchi svizzeri, per un corrispettivo per cassa pari a 31,2 milioni, importo già al netto delle indennità riconosciute da Banca Profilo a copertura di specifici costi o potenzi ali rischi.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread in leggero rialzo, ma sotto soglia 110 punti

Andamento in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. In apertura il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco e' indicato a 108 punti base, dai 107 punti del closing della vigilia. Stabile il rendimento del BTp benchmark decennale che si attesta nelle prime battute allo 0,90%, invariato rispetto al valore del riferimento precedente.

Petrolio ancora in rialzo, euro in calo sul dollaro

Dopo il rally della vigilia, il greggio è ancora in crescita: il Wti, contratto di luglio, si attesta a 68,18 dollari al barile, in progresso dello 0,68%.

Sul mercato dei cambi, l'euro si è indebolito sul dollaro: si è portato sulla soglia di 1,22 dollari (ieri a 1,2244 dollari). Vale inoltre 133,98 yen (133,95), mentre il dollaro-yen si attesta a 109,75 (109,4 yen).