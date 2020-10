Il riscatto del petrolio spinge le Borse, in forte rialzo Wall Street. A Milano soffre Bper I listini tirano un sospiro di sollievo dopo i segnali positivi sulla salute del presidente Trump, ma l'attenzione dei mercati resta alta per i casi Covid, con le nuove misure di lockdown che si stanno moltiplicando,da New York a Parigi. Rimbalzo del petrolio, euro stabile a 1,17 dollari di Enrico Miele

Gli indici Pmi sull’Eurozona, leggermente migliori delle stime, il balzo del petrolio e i segnali di miglioramento del presidente Donald Trump - che sta proseguendo la campagna elettorale a colpi di tweet dal suo letto d’ospedale - sostengono i listini europei, che a metà seduta si muovono tutti in territorio positivo (ma sotto i massimi di giornata). In forte rialzo anche Wall Street con i principali indici che avanzano di quasi un punto percentuale: il Dow Jones è nuovamente a ridosso di quota 28mila punti.

Gli investitori stanno così tirando un sospiro di sollievo sullo stato di salute del presidente Usa, la cui positività al Covid aveva di colpo moltiplicato le incertezze politiche alla vigilia del voto (anche i future a Wall Street sono positivi). Ma l’attenzione dei mercati resta alta soprattutto sull’andamento dei casi Covid, con le nuove misure di lockdown che si stanno moltiplicando, da New York a Parigi. A dare una mano, almeno in parte, sono gli indici Pmi dell’Eurozona che continuano a fotografare una situazione di luci e ombre: l'indice composito cala ma meno del previsto, mentre il settore dei servizi è più in sofferenza. A sostenere le Borse, infine, anche le quotazioni il petrolio (+4% il Wti) dopo la recente debolezza dovuta ai timori sulla domanda globale di energia.

Nexi strappa dopo nozze con Sia, poi ripiega. Crolla Bper

A Piazza Affari, dopo non aver fatto prezzo nei primi minuti, strappa Nexi che ha ufficializzato le nozze con Sia dopo mesi di trattative. Gli acquisti sono scattati dopo la firma del memorandum of understanding per l'integrazione con Sia che porterà alla creazione di un polo nel settore dei pagamenti digitali con ricavi aggregati pro-forma 2019 per 1,8 miliardi e un ebitda di 1 miliardo di euro. Poi il titolo ha frenato. Nel settore auto salgono Cnh e Pirelli. In rialzo la holding Atlantia sempre alle prese con la trattativa col governo sulle concessioni autostradali. In fondo al listino vendite a pioggia su Bper nel giorno in cui scatta l’aumento di capitale da 802 milioni di euro per finanziare l’acquisizione degli sportelli di Ubi Banca.



Poco mosso lo spread tra BTp e Bund con il rendimento dei decennali italiani che si mantiene sul minimo storico. Alle prime battute della giornata, il differenziale di rendimento tra il decennale italiano 1 dicembre 2030 e l'omologo tedesco (15 agosto 2030) e' indicato a 132 punti base, uno in più rispetto al closing di venerdì 2 ottobre. Il rendimento dei decennali italiani scende ancora, allo 0,78%, rispetto al minimo record di venerdì pari allo 0,79 per cento.

L’incognita Covid sul duello Trump-Biden

La seduta del 2 ottobre si è chiusa con un tono di debolezza a Wall Street, mentre l’Europa è riuscita a reggere meglio l’urto determinato dall’annuncio della positività al virus per Trump. Il contagio, secondo gli osservatori dei mercati, rischia di rendere ancora più incerta la battaglia per la Casa Bianca e il duello con Joe Biden che già mette in guardia gli investitori. A spingere ulteriormente alla prudenza è anche il perdurante disaccordo fra Repubblicani e Democratici in seno al Congresso Usa per il via libera al nuovo piano di stimoli fiscali.