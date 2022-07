Borse, Europa parte di slancio. Piazza Affari ancora nel segno delle trimestrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee, nell'ultima seduta della settimana, viaggiano in buon rialzo, con gli occhi puntati su una carrellata di dati macroeconomici utili a misurare il polso della crescita del Vecchio Continente, dopo che gli Stati Uniti sono entrati in recessione tecnica. Bene il CAC 40 di Parigi, dopo il dato migliore delle stime sul Pil del secondo trimestre (+0,5%, dopo il -0,2% dei primi tre mesi dell'anno), e in rialzo anche il DAX 40 di Francoforte e il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Come già nella giornata di giovedì, Piazza Affari (FTSE MIB) preme sull'acceleratore ed è in prima fila tra gli indici continentali, sostenuta da una serie di trimestrali superiori alle aspettative.

Trimestrali protagoniste, a passo rapido Eni

A Milano i conti delle grandi società sono del resto ancora protagonisti: Eni ha visto balzare l'utile netto a 3,8 miliardi nel trimestre e 7,4 miliardi nei sei mesi, mentre Webuild è tornata in attivo con un utile di 64 milioni. Intanto, in un Ftse Mib quasi tutto in positivo, l'unico ribasso significativo è quello di Leonardo - Finmeccanica, all'indomani dei conti, che comunque hanno messo in luce un aumento di utili e ricavi, con la conferma delle guidance 2022. Continua a correre Moncler, reduce dal +8% della vigilia in scia ai conti. In generale bene anche il settore auto e le banche.

Loading...

Spread in calo, ma resta sopra 240 punti

Andamento in calo per lo spread tra BTp e Bund soprattutto in virtù del rialzo del rendimento del decennale tedesco che ieri era sceso sui minimi da tre mesi. II differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 241 punti base, dai 245 punti della vigilia, mentre il rendimento dei decennali italiani è stabile al 3,25%.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Euro si rafforza, prezzi petrolio e gas in rialzo

Sul fronte dei cambi l'euro si rafforza a 1,024 dollari (1,0152 ieri alla chiusura) e vale 135,889 yen (da 137,26). Il dollaro/yen è a 132,665. In rialzo i prezzi del petrolio (il Wti settembre sale dello 0,96% a 97,35 dollari al barile, il Brent di pari scadenza cresce dello 0,52% a 107,7 dollari), mentre sono poco mossi quelli del gas naturale (-0,9% a 197 euro al megawattora sul mercato europeo, dopo oscillazioni che li avevano riportati sopra i 200 euro, in rialzo dell'1,1%).



Tokyo chiude invariata in scia al rafforzamento dello yen

Chiusura sostanzialmente invariata per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che perde lo 0,05% a 27.801 punti. L'indice allargato Topix invece cala dello 0,50% a 1.939,05 punti. Dopo una mattinata in terreno positivo, le contrattazioni sul Nikkei hanno iniziato a invertire la tendenza nel pomeriggio, anche per effetto del rapido apprezzamento dello yen sul dollaro.