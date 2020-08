Le Borse aprono la settimana toniche, Milano "ignora" il pil , Parigi spinta dall'M&A Gli indici europei trainati anche dai nuovi record segnati venerdì da S&P500 e Nasdaq. Piace la mossa di Warren Buffett di investire nelle aziende nipponiche di trading di Eleonora Micheli e Andrea Fontana

Le Borse europee aprono la settimana con il segno più, incoraggiate d alla performance registrata venerdì scorso 28 agosto da Wall Street, dove gli indici Nasdaq e S&P500 hanno aggiornato nuovi record. E’ salito anche il Dow Jones che così ha cancellato tutte le perdite dell’anno. Intanto futures preannunciato un avvio ancora positivo per il mercato di Oltreoceano dove c'è grande attesa per gli split delle azioni di Apple e Tesla (rispettivamente 4x1 e 5x1). La divisione delle azioni di Apple, per altro, provoca anche delle modifiche al Dow, con ExxonMobil, Pfizer e Raytheon che saranno sostituiti da Salesforce.com, Amgen e Honeywell per riflettere meglio l'economia americana. Questo lunedì 31 agosto, è andata bene anche Tokyo, salendo di oltre l’1%, nonostante rimanga il rebus sulla successione del premier Shinzo Abe, dopo le dimissioni a sorpresa della scorsa settimana. Ma in Giappone è stato annunciato che la produzione industriale è balzata dell'8% a luglio su base mensile, registrando un aumento ben al di sopra delle aspettative. In più Warren Buffett, con la sua Berkshire Hathaway, ha superato la soglia del 5% del capitale in cinque grandi società di trading giapponesi e apre alla possibilità di salire al 9,9% in ciascuna di esse. Le cinque società interessate sono Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co e Sumitomo Corp. Il finanziere ha costruito le proprie posizioni in un periodo di circa 12 mesi, spendendo probabilmente oltre 6 miliardi di dollari, anche se l’importo esatto non è stato comunicato. In Cina, invece, i dati sull'andamento del settore dei servizi sono andati bene, ma quelli sull'attività manifatturiera hanno deluso, con l'indice Pmi che ha registrato un leggero calo ad agosto dopo sei mesi consecutivi di crescita. L’indice si è attestato a 51 punti contro i 51,1 del mese precedente. Ad ogni modo un indice sopra i 50 punti è sinonimo di espansione.

Gli indici del Vecchio Continente sono partiti in vivace rialzo e poi hanno rallentato l'andatura a metà seduta, complice il nervosismo provocato dall'andamento dei contagi in Europa e nel mondo. Parigi è la migliore, beneficiando della volata di Suez, dopo che Veolia è scesa in campo, proponendo a Engie l'acquisizione della propria partecipazione. Mossa che se andrà in porto presupporrà il successivo lancio di un'opa e la creazione di un mega gruppo dei rifiuti e del trattamento delle acque da circa 40 miliardi di euro di fatturato.

Milano, dopo essere arrivata a salire dell'1%, ha frenato, risentendo della debolezza dei titoli finanziari. Lo spread è abbastanza stabile in area 150 punti, nonostante Istat abbia rivisto in peggio la stima del secondo trimestre 2020, quello più colpito dalla pandemia. Nel dettaglio nel periodo aprile-giugno l'economia italiana è diminuita del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre del 2019. La stima preliminare diffusa lo scorso 31 luglio indicava un calo rispettivamente del 12,4% congiunturale e del -17,3% tendenziale. In più sempre Istat ha comunicato che l'inflazione di agosto registra un aumento dello 0,3% su base mensile e una diminuzione dello 0,5% su base annua (da -0,4% del mese precedente). A questo punto l’inflazione acquisita per il 2020 è pari a zero per l’indice generale e a +0,8% per la componente di fondo.

Telecom in evidenza nel giorno clou per la rete unica

A Milano gli occhi sono puntati su Telecom Italia nel giorno clou per la costituzione di una rete unica italiana. Oggi sono in calendario i cda sia di cassa Depositi e Prestiti, sia della compagnia di tlc. Il board di Tim è inoltre chiamato a dare il via libera all'operazione di costituzione di FiberCop, la società secondaria della rete, nella quale farà il proprio ingresso il fondo Usa, KKR , con una quota attorno al 37%. Sarà presente nella compagine azionaria anche Fastweb e forse, in un secondo momento, Tiscali, che intanto la scorsa settimana ha firmato con Telecom una partnership commerciale. Rimane sullo sfondo la posizione di Enel, che secondo indiscrezioni sta trattando per cedere il suo 50% di Open Fiber al fondo australiano, Macquarie.

Mediobanca in evidenza nell'attesa delle mosse di del Vecchio

Nonostante il settore finanziario sia contrastato a Piazza Affari, continuano a salire anche le azioni di Mediobanca, nell'attesa delle mosse di Leonardo Del Vecchio, che proprio la scorsa settimana ha ricevuto il semaforo verde della Bce a salire nel capitale della banca oltre la soglia del 10% e fino al 20%. Rimbalzano inoltre leDiasorin, dopo la debacle delle ultime sedute, innescata dalle notizie che Abbott produce test sul coronavirus estremamente rapidi (il risultato è assicurato in circa un quarto d'ora) e a un prezzo molto contenuto. Inoltre l'anglo-francese, Novacyt, nei giorni scorsi ha annunciato il lancio di un test respiratorio, capace di distinguere gli agenti responsabili della normale influenza invernale da quelli del Covid-19. Sono ben impostate le Fiat Chrysler Automobiles, mentre hanno virato al ribasso le Ferrari, risentendo anche della delusione per i risultati della Formula 1.