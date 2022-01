Europa in rialzo in scia ai dati della Cina. A Milano giù Tim, sale Tenaris

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo una settimana incolore, le Borse europee viaggiano in territorio positivo fin dall'apertura guidati dagli acquisti su tecnologici e media dopo i dati cinesi migliori delle previsioni, per quanto riguarda il Pil del quarto trimestre e la produzione industriale di dicembre. Agli indici continentali manca comunque il faro di Wall Street, chiusa per il Martin Luther King Day: salgono il FTSE MIB di Milano, con gli occhi sul dato sull'inflazione (+3,9% a dicembre su base annua e +1,9% la media 2021), il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra e l'IBEX 35 di Madrid. Resta più indietro l'AEX di Amsterdam, frenata dal tonfo di Unilever (-7,7%) che potrebbe dover aumentare la propria offerta da 50 miliardi di sterline per poter acquistare le attività consumer di GlaxoSmithKline.

Più nel dettaglio, la Banca centrale cinese ha tagliato due tassi di interesse (il Medium-Term Lending Facility a 1 anno e il Reverse Repo a 7 giorni) a supporto dell'economia. Nel quarto trimestre 2021 la Cina ha registrato una crescita del Pil pari al 4% annuo (4,9% annuo nel terzo trimestre), mentre nell'intero anno il Pil ha segnato un incremento dell'8,1%. L'aumento su base congiunturale è dell'1,6%, meglio dello 0,2% dei tre mesi precedenti.

A Milano in calo Telecom, sale Tenaris e occhi su Generali

Tra le big di Piazza Affari subito in discesa Telecom Italia: secondo le indiscrezioni del week end, Cdp punterebbe a un riassetto delle attività di Telecom che non passa dall'opa sul mercato e che sembra diminuire le chance di successo di Kkr. Vendite sulle società del settore sanitario, in evidenza Tenaris, sostenuta dal rialzo dei prezzi del greggio e dalla crescita del numero di trivelle negli Stati Uniti. Ancora in salita Leonardo dopo i nuovi contratti per oltre 260 milioni di euro con Hensoldt. Poco mossa Generali: dopo le dimissioni di Francesco Gaetano Caltagirone dal board è arrivato il passo indietro di Romolo Bardin, a.d. di Delfin, l'altro socio forte del patto che raccoglie circa il 16% del capitale e che si appresta a varare una sua lista per il rinnovo del cda della compagnia triestina.



Spread stabile sotto 140 punti, sale rendimento decennale

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si attesta a 137 punti base, invariato rispetto ai livelli di venerdì. Sale, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark, che si è attestato in avvio all'1,35% dall'1,33 del closing della vigilia.

Petrolio ancora in rialzo, euro resta sopra 1,14 dollari

Prezzi del petrolio ancora in rialzo mentre il ministro saudita dell'energia si è detto non preoccupato per i livelli attuali: il Brent marzo è scambiato a 86,5 dollari al barile, il Wti marzo a 83,87 dollari al barile.

Sul mercato valutario, l'euro passa di mano a 1,1425 (da 1,1420). Euro/yen a 130,76 (da 130,002), dollaro/yen a 114,43 (da 113,84).



Tokyo chiude in rialzo dello 0,74% con i titoli tech

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha terminato in territorio in positivo la prima seduta della settimana, trainata dai titoli del comparto tecnologico e dalla performance segnata da Wall Street lo scorso venerdì. A fine seduta l'indice Nikkei ha terminato con un guadagno dello 0,74%, a quota 28.333,52 punti. Seduta positiva anche per il più ampio indice Topix che ha chiuso la giornata con un rialzo dello 0,46% a quota 1.986,71 punti.