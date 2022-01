Europa in rosso stretta tra Covid e inflazione, a Piazza Affari male Stellantis

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Una stagione delle trimestrali in chiaroscuro e la prospettiva della stretta Fed sempre più imminente per frenare la corsa dell'inflazione penalizzano i listini azionari nell'ultima seduta della settimana. I principali indici europei sono in rosso, risentendo anche dei realizzi sul petrolio, in netto calo dopo aver aggiornato i massimi dal 2014. Deboli anche le Borse asiatiche: Sydney ha lasciato sul terreno oltre il 2% dopo il rinvio dell'allentamento delle misure anti Covid a causa dei timori legati alla variante Omicron. Gli investitori cercano porti sicuri in un mercato turbolento e premiano i Treasury Usa, i cui rendimenti sono scesi sotto l'1,8% per la scadenza decennale, l'oro e lo yen. Il FTSE MIB milanese perde così terreno, in linea con le altre Piazze continentali. Tra i titoli principali, le vendite pesano sul settore auto, con Stellantis maglia nera.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Spread fermo a 140 punti, realizzi sul petrolio

Sull'obbligazionario, stabile lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco è indicato a 140 punti base, lo stesso valore della chiusura registrata giovedì. Fermo anche il rendimento del BTp decennale benchmark indicato all'1,37% dell'ultimo riferimento della vigilia. Resta negativo il rendimento del pari durata tedesco (-0,03%) che nei giorni scorsi era tornato in positivo dopo 3 anni.

Loading...

Sul mercato dei cambi, come detto la ricerca asset poco rischiosi da parte degli investitori premia lo yen, indicato a 128,97 per un euro (129,27 giovedì in chiusura) e a 113,86 per un dollaro (114,26). L’euro vale 1,1328 dollari da 1,1334 la vigilia. In deciso calo il prezzo del petrolio dopo l'aumento a sorpresa delle riserve Usa: il future marzo sul Wti cede l'1,36% a 84,39 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent perde l'1,24% a 87,27 dollari.

Tokyo in calo, Nikkei chiude la settimana a -2,1%

La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo, ancora una volta appesantita come Wall Street dalle persistenti incertezze sulle decisioni di politica monetaria e la stretta negli Stati Uniti per frenare l'inflazione. Continua a preoccupare anche la situazione sanitaria nel Paese dove con l'arrivo della variante Omicron questa settimana e' stato registrato un record di nuovi casi giornalieri nel Paese (più di 46.000 giovedì) e nuove restrizioni sanitarie sono entrate in vigore in circa un terzo del Paese, inclusa Tokyo. L'indice Nikkei dei titoli guida a perso lo 0,9% a 27.522,26 punti, con una flessione del 2,1% nell'intera settimana. Il più ampio indice Topix è sceso dello 0,59% a 1.927,18 punti. Tra i titoli ancora pesante Toyota scesa del 2,47% a 2.284,5 yen dopo aver annunciato nuove interruzioni della produzione a causa di un numero crescente di casi di Covid-19 che colpiscono i subappaltatori e le sue operazioni in Giappone.