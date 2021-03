Europa segue i record di Wall Street, ora focus su Bce. A Piazza Affari Pirelli in luce Occhi sulla riunione della banca centrale: il mercato vuole capire cosa farà per contrastare l’aumento dei rendimenti di Andrea Fontana e Stefania Arcudi

(Reuters)

Occhi sulla riunione della banca centrale: il mercato vuole capire cosa farà per contrastare l’aumento dei rendimenti

3' di lettura

Le Borse europee seguono l'esempio di Wall Street, ancora da record nell'ultima seduta (+1.45% il Dow), e aspettano la Bce. Dalla riunione del board della banca centrale europea non arriveranno nuove manovre di politica monetaria, ma il focus è sulla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde chiamata a dare una risposta ai movimenti dei mercati obbligazionari che hanno visto, negli Usa innanzi tutto, una corsa alle vendite dei titoli governativi. Ma c'è attesa anche per l'ok europeo al vaccino di Johnson&Johnson.



A Piazza Affari Pirelli & C brillante dopo i conti 2020 in linea con le attese e l'outlook di miglioramento nell'anno in corso, corre anche Generali che, oltre a confermare i target 2021, propone la distribuzione ai soci di un maxi dividendo da 1,47 euro per azione.Positiva anche Telecom e Italgas, che ha chiuso il 2020 con utile stabile e ha proposto una cedola in crescita a 0,277 euro per azione.

Loading...

Occhi sulla Bce

Il mercato vuole capire cosa intenda fare la Banca centrale per contrastare l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato che è partito dagli Stati Uniti e ha contagiato anche l’Europa. Perché questo rincaro dei titoli di Stato non pesa solo sui Governi, ma va a peggiorare le condizioni finanziarie per tutti. Il mercato vuole dunque sapere cosa farà la Bce per contrastarlo, soprattutto alla luce del fatto che di recente ha rallentato gli acquisti di titoli di Stato. Tutti si attendono che la Lagarde annuncerà l’intenzione di usare tutta la dotazione disponibile nel piano di acquisti pandemici (il Pepp), attualmente a 1.850 miliardi e usato per circa metà. Ma il mercato vuole sapere se la Bce intende utilizzare anche altri strumenti per mantenere oliate le condizioni finanziarie. Ecco perché l’appuntamento, pur senza attese di misure immediate, è molto importante.

In ribasso lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco e' indicato in queste prime fasi a

97 punti base, due punti in meno rispetto alla chiusura di mercoledì. Risulta calante anche il rendimento del BTp decennale, allo 0,64%, rispetto allo 0,68% del riferimento precedente.



Leggi anche La Bce affronta il rialzo dei rendimenti

L’asta di titoli di Stato Usa

Titoli di Stato protagonisti soprattutto negli Usa. Da martedì 9 a giovedì 11 sono infatti in calendario collocamenti di Treasury Usa per ben 120 miliardi. Giovedì saranno offerti titoli di Stato Trentennali. Le aste di martedì e mercoledì non hanno avuto intoppi. A partire da quella tanto temuta di mercoledì, dove in offerta c’erano 38 miliardi di Treasury decennali: il mercato temeva un altro flop di domanda, come accaduto un paio di settimane fa su un’analoga asta di titoli settennali. Invece ieri è andato tutto bene: i Treasury decennali sono stati collocati al tasso di 1,523% (solo un centesimo sopra i livelli del mercato secondario di poco prima), e la domanda è stata 2,38 volte superiore all’offerta (in linea con le aste dei mesi passati).