Europa sottozero sui titoli di Stato: tassi negativi per il 62% Non solo Germania: ora anche Francia e Belgio vantano il segno meno per i decennali. La decisione di Draghi di armare ancora il bazooka Bce potrà spingere ulteriormente il fenomeno. L’eccezione dell’Italia di Maximilian Cellino

(Agf)

4' di lettura

Francia e Belgio sono soltanto gli ultimi due Paesi all’interno dell’Eurozona ad aver visto precipitare sottozero i tassi dei propri titoli di Stato decennali. Prima di loro, fra gli emittenti principali, la stessa sorte era toccata a Germania, Paesi Bassi, Austria e Finlandia. L’Irlanda potrebbe essere la prossima a cadere nella «trappola» dei rendimenti negativi per la scadenza più seguita dagli investitori, mentre per Spagna e Portogallo resta ancora qualche margine e Italia e Grecia si mantengono decisamente più a distanza di sicurezza.

LEGGI ANCHE / Bce, Draghi ricarica il bazooka. Ecco gli effetti a 7 anni dal «Whatever it takes»

Curiosità statistiche a parte, il paradosso che caratterizza il decennio attuale sta assumendo dimensioni impensabili qualche mese fa e potrebbe ulteriormente allargarsi, visto che la Bce guidata ancora per qualche mese da Mario Draghi ha manifestato tre giorni fa la chiara intenzione di allentare ancora la propria politica monetaria, già di per sé espansiva. Oggi per trovare un titolo che renda almeno un centesimo un investitore deve andare oltre i 10 anni in Austria, Finlandia, Francia e Belgio, aspettare oltre 15 anni in Olanda e addirittura più di 20 in Germania.

Nel complesso, secondo quanto rileva UniCredit Research, il 61,8% dell’ammontare di titoli di Stato presenti sul mercato nell’Eurozona mostra un segno meno di fronte al rendimento, con punte difficilmente raggiungibili in Germania (91,2%), ma anche Finlandia (87,7%) e Paesi Bassi (81,7%). A conti fatti si tratta di una montagna «alta» 3.700 miliardi di euro,che per di più è cresciuta in misura notevole grazie anche all’accelerazione impressa dal cambio di direzione operato dalla Bce (e indirettamente dalla Federal Reserve americana) negli ultimi mesi: poco più di un anno fa l’ammontare dei titoli a tasso negativo nell’area euro si attestava al 35 per cento, per un totale complessivo in termini di controvalore sempre di rilievo, che a stento superava i 2mila miliardi.

LEGGI ANCHE / Borse, occhi sull'Italia. Ma soprattutto è il turno della Fed