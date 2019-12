Europa specchio di forze e debolezze italiane

All’Italia è stata assegnata una dotazione di circa 75 miliardi di euro. Un capitale enorme, che però abbiamo modo di utilizzare solo se presentiamo progetti adeguati. Secondo i dati aggiornati a giugno, il nostro Paese ha presentato progetti che si attestano solo al 27% di quella dotazione. A questo si aggiunga - in controtendenza verrebbe da dire - che l’Italia è il Paese che ha programmato maggiori risorse volte al miglioramento della nostra pubblica amministrazione (oltre 1,2 miliardi su un totale europeo di poco oltre i 6 miliardi): si tratta di investimenti che dovrebbero creare le condizioni perché la nostra struttura amministrativa sia più in grado di elaborare progetti volti ad accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla Ue.

Per un confronto basti dire che la Francia ha allocato su questo obiettivo 24 milioni di euro, mentre la Romania - il Paese che ha allocato di più dopo l’Italia - ha messo 900 milioni.

D’altro canto delle scarse performance italiane - compresi i programmi definanziati (cioè che perderanno soldi perché non spesi) - vi è ampia traccia nei documenti ufficiali. E questo solo per parlare della programmazione in corso.

Ma non è tutto. Nel dibattito a Bruxelles, in modo un po’ sorprendente ma interessante, si è introdotto anche un tema che farà discutere: ovvero che l’Italia non godrà del medesimo budget per la prossima programmazione.

I governi nazionali hanno negoziato le modalità di distribuzione dei fondi in seno al Consiglio europeo e, nonostante tutte le regioni continueranno a beneficiare della politica di coesione, è stata data priorità ai Paesi e alle regioni con un ritardo di sviluppo. Alla luce di questi criteri e in forza del suo Pil, l’Italia oggi si trova nel gruppo dei Paesi che sarebbero penalizzati in termini di assegnazione di risorse. Questo risulterebbe in una minore proposta di dotazione di 7 miliardi di euro sulla nuova programmazione.