Borse ancora in rialzo. Parigi da record, Piazza Affari punta ai massimi del 2021

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un'apertura incerta le Borse europee hanno imboccato la strada del rialzo e dopo la metà seduta consolidano il rally di Natale, sulla scia della performance di lunedì. Così accelerano il FTSE MIB di Milano, che punta a migliorare il record del 2021 (27.868 punti, toccato il 15 novembre), il CAC 40 di Parigi, che ha aggiornato il proprio record, rispetto a quello dello scorso 19 novembre, ed è arrivato a 7.183 punti, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Chiusa Londra per bank holiday.

La variante Omicron fa meno paura: secondo Jp Morgan non avrà un impatto significativo sulla crescita economica e al contrario potrebbe dare un’accelerata alla fine della pandemia. Del resto nei Paesi dove è più diffusa come Gran Bretagna e Stati Uniti, pur aumentando i contagi, non sono salite in altrettanta misura le ospedalizzazioni o i decessi. Detto questo, in vari Paesi sono state introdotte nuove restrizioni: l'ultima in ordine di tempo è la Francia, che ha introdotto il super green pass e ha ridotto i tempi per potere ricevere la terza dose di vaccino (da 4 a 3 mesi dopo la seconda dose).

Wall Street in lieve rialzo, S&P record

Apertura in lieve rialzo a Wall Street, con lo S&P 500 che ha subito aggiornato il proprio record intraday. In chiusura segno più solo per il Dow Jones (+0,26%), mentre S&P 500 e Nasdaq chiudono in rosso dello 0,10% e 0,56 per cento.Gli investitori restano sempre attenti ai dati sul coronavirus e all'avanzata di Omicron, che sembra meno pericolosa delle altre varianti. "Non prevediamo che avra' un impatto significativo sulla crescita economica: al contrario, pensiamo che potrebbe dare un'accelerata alla fine della pandemia", ha commentato JpMorgan, in una nota citata dalla Cnbc. I Centers for Disease Control and Prevention hanno modificato ieri le raccomandazioni per le persone positive asintomatiche, accorciando il loro isolamento da dieci a cinque giorni. Negli Stati Uniti, il numero dei nuovi casi di Covid-19 e' salito, nell'ultima settimana, a una media giornaliera di 214.499, la piu' alta dallo scorso 17 gennaio e in aumento dell'83% rispetto a due settimana prima, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,06% a 76,37 dollari al barile, dopo aver chiuso ieri in rialzo di 1,78 dollari, il 2,4%, a 75,57 dollari al barile, la chiusura piu' alta dal 24 novembre.



A Piazza Affari bene utility e petroliferi

A Piazza Affari si registrano operazioni di piccolo cabotaggio in vista della chiusura dell'anno. Bene le utility dopo la recente debolezza, con Hera e A2a in prima fila, e i petroliferi, con Saipem e Tenaris tra le migliori del Ftse Mib in scia al rialzo del greggio. Sotto la lente le banche, dopo l’impennata dei tassi registrata la vigilia, ma per il momento sono positive con Intesa Sanpaolo in buon rialzo. Continua la corsa di Cnh Industrial, mentre è scattato il conto alla rovescia per lo spin off di Iveco, effettivo da inizio 2022 e per la quotazione di Ivg, fissata per il 3 gennaio. Generali, invece, non reagisce alla notizia che la Delfin di Leonardo Del Vecchio è salita al 6,618% del capitale spingendo la quota del patto che include anche Francesco Gaetano Caltagirone e Fondazione Crt al 16,069%, livello ormai prossimo a quello del 17,22% dei diritti di voto su cui potrà contare Mediobanca (+0,2%) in sede di assemblea. Fuori dal listino principale, Banca Ifis brilla all'indomani della comunicazione che l’azionista di controllo, La Scogliera, titolare del 50,5% del capitale sociale, ha trasferito la sede legale in Svizzera.

Meno pressione sul gas

Nel mirino ci sono anche i prezzi del gas, crollati a 100 euro/megawattora ad Amsterdam (da picchi quasi al doppio) con l'arrivo delle metaniere Usa, che levano pressione alla scarsità dell'offerta e che sono state dirottate dall'Asia proprio per il vantaggio offerto dai prezzi di vendita alle stelle sul mercato europeo.