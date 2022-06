Borse, Europa rallenta con occhi su inflazione e Bce. A Milano banche a corrente alternata

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un iniziale tentativo di recupero, le Borse europee hanno perso slancio e viaggiano in ribasso, proseguendo sulla stessa via della vigilia. Gli investitori sposano un atteggiamento di estrema prudenza in vista del vertice Bce di giovedì. Il rialzo dei tassi della banca centrale indiana (dopo l'analoga mossa di quella australiana) e il taglio delle stime di crescita da parte della Banca Mondiale contribuiscono del resto a mantenere al centro dell'attenzione i timori sull'inflazione e sull'impatto economico della stretta di politica monetaria. La Banca Mondiale, infatti, ha tagliato di quasi un terzo la stima di crescita per l'economia globale nel 2022 al 2,9%, avvertendo che la guerra in Ucraina ha aggravato le difficoltà provocate dalla pandemia.

Così sono in discesa il FTSE MIB di MIlano, il CAC 40 di Parigi, dopo che il deficit commerciale è salito a livelli record ad aprile a causa della guerra in Ucraina, il DAX 40 di Francoforte, dopo che in Germania la produzione industriale è salita dello 0,7% mensile ad aprile pur essendo in calo del 2,2% su base annua. Su anche l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 1000 di Londra.

Banche a due velocità, occhi su Generali

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione banche a due velocità: se Banca Pop Er sale, infatti, Banco Bpm è in coda al Ftse Mib. In rialzo il settore auto (bene Ferrari e Stellantis), mentre Generali scende, dopo la fumata nera sulla scelta del nuovo ingresso in cda al posto di Francesco Gaetano Caltagirone. Titoli dell'automotive sotto i riflettori, nel giorno in cui il Parlamento europeo sarà chiamato a votare sullo stop alle vendite di vetture a benzina e diesel dal 2035, proposto dalla Commissione europea nel pacchetto di riforme climatiche Fit for 55.

Spread in rialzo a 213 punti, rendimento al 3,46%

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 213 punti base dai 210 punti del closing precedente. Aumenta anche il rendimento del BTp decennale benchmark che segna al momento una posizione al 3,46% dal 3,40% della vigilia.

Euro poco mosso, yen ancora giù. Petrolio in modesto rialzo

Sul mercato valutario poco mosso il rapporto euro/dollaro a 1,0689 da 1,0696 ieri in chiusura. Continua a perdere quota lo yen, che dopo aver toccato i minimi da 20 anni contro il dollaro ha fatto segnare anche un minimo da 7 anni contro l'euro: la divisa giapponese è indicata a 142,33 per un euro (da 141,74) e a 133,15 per un dollaro (132,53). Petrolio in moderato rialzo, con il Brent agosto vicino ai 121 dollari al barile.

Tokyo in forte rialzo, yen ancora in calo

La Borsa di Tokyo ha segnato un forte rialzo, per la quarta sessione consecutiva, ancora grazie al calo dello yen e al commercio dinamico di Hong Kong. L'indice Nikkei è salito dell'1,04% a 28.234,29 punti e il Topix ha guadagnato l'1,18% a 1.969,98 punti. Sulla scia dell'aumento dei prezzi del petrolio, il dollaro ha continuato a salire nei confronti della valuta giapponese, e anche se aumenta il costo delle importazioni e indebolisce il potere d'acquisto delle famiglie, il calo dello yen è considerato favorevole dalle grandi aziende perché gonfia i profitti realizzati all'estero.