Bene l'Europa all'indomani dei nuovi record di Wall Street, a Milano scatta Atlantia - a i rialzi i

Avvio in leggero rialzo per le Borse europee dopo i nuovi record messi a segno alla vigilia da S&P500 e Nasdaq, mentre il Dow Jones ha chiuso in calo. Al via la riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che si chiuderà il 16 giugno, quando saranno annunciate le decisioni sui tassi d'interesse e le previsioni della banca centrale americana. Dopo i rialzi dell'inflazione superiori alle attese, gli esperti pensano che la Fed possa dare delle indicazioni su un possibile rialzo dei tassi già nel 2023; la riduzione del piano di acquisti di bond, invece, potrebbe iniziare alla fine dell'anno o all'inizio del prossimo. Gli investitori attendono poi la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, che sta continuando a ribadire che l'inflazione è solo transitoria.

Intanto, in Europa sono pubblicati i dati sull'inflazione con quella della Germania in aumento dello 0,5% a maggio e del +2,5% tendenziale. Si guarda anche alla situazione Covid-19 con particolare attenzione alla variante indiana che nel Regno Unito ha fatto slittare il calendario delle riaperture.

Occhi sulla Fed, decisioni attese mercoledì

Parte martedì 15 giugno, il consiglio direttivo della Federal Reserve, che si concluderà il 16 giugno. Il verdetto di politica monetaria della Banca centrale degli States resta il market mover più importante della settimana, seguito dal venerdì delle “quattro streghe” del 18 giugno (si chiamano così perché scadono contemporaneamente i futures sugli indici, i futures sulle azioni, le opzioni sugli indici, le opzioni sulle azioni e questo potrebbe esporre i mercati a forte volatilità).

Occhi su Italgas dopo nuovo piano al 2027

Via libera dal cda di Italgas al nuovo piano al 2027 che prevede investimenti per 7,9 miliardi di euro (+0,4 miliardi sul precedente piano), di cui 2 miliardi sulle gare gas, 380 milioni sull'M&A e 1,4 miliardi per la digitalizzazione delle reti. L'obiettivo è «completare nel 2022 la trasformazione digitale degli asset e rendere Italgas a tutti gli effetti un protagonista della transizione energetica», mantenendo comunque una «struttura finanziaria solida ed efficiente per sostenere le opportunità di crescita e continuare a garantire un adeguato ritorno per gli azionisti». La Rab consolidata è attesa crescere a un tasso medio annuo di circa il 4,2% raggiungendo i 10,3 miliardi a fine 2027, ma con il contributo delle gare d’ambito può arrivare a 11,9 miliardi. Confermata per il triennio 2020-2023 l'attuale dividend policy.



Tokyo chiude in rialzo, ottimismo sulla Fed

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha assecondato l'andamento ampiamente positivo dei listini Usa e l'ottimismo degli operatori in vista della prossima riunione della Fed. L'indice Nikkei ha chiuso la seduta con un guadagno dello 0,96% a 29,441 punti. Bene anche il più ampio Topix che ha segnato un'ultima posizione a 1.976,13 punti, segnando un rialzo dello 0,84% rispetto al riferimento precedente.



Il calendario economico di giornata prevede anche il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna e il dato aggiornato sulle vendite al dettaglio negli States. Quest’ultimo molto importante perché potrebbe aggiornare il sentiment sul fronte inflazione che a maggio è balzata al 5% (3,8% quella “core”, depurata cioè delle componenti più volatili dei prezzi come alimentari ed energetici, come non accadeva dal 1992).