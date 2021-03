Europa rimbalza dopo patto vaccini Ue-Usa, sale anche Wall Street. A Milano occhi su Atlantia

5' di lettura

Dopo la seduta incolore della vigilia, le Borse europee sono in rialzo, anche sull'onda della collaborazione tra Europa e Stati Uniti sul fronte dei vaccini anti-Covid emersa nel corso del Consiglio Ue. In più la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha assicurato il pugno duro contro AstraZeneca per i ritardi nelle consegne. Oltreoceano, invece, il presidente americano ha alzato l'asticella, promettendo «200 dosi di vaccini inoculati nei primi 100 giorni del suo mandato». Così gli investitori tornano a scommettere sulla ripresa, nonostante per adesso i contagi nel Vecchio Continente rimangano elevati e nonostante numerosi stati dell'Unione europea siano in lockdown.

In Europa sul fronte macro è emerso che l'importate indice tedesco Ifo è migliorato a marzo, salendo a 96,6 punti dai 92,4 registrati nel precedente mese di febbraio. L'indice misura la fiducia delle imprese per le prospettive dell'economia. La volatilità, comunque, potrebbe tornare in primo piano in queste ultime sedute del trimestre, con gli investitori che stanno operando una serie di riaggiustamenti nei portafogli. Milano è ben intonata, con il FTSE MIB che naviga sopra la soglia di 24.000 punti, anche se lo spread poco mosso in area 96 punti. Il Tesoro, intanto, ha collocato con successo 6 miliardi di Bot semestrali,il cui rendimento è sceso al -0,486% .

Wall Street in rialzo, ottimismo su ripresa

Andamento in rialzo per la Borsa americana, con un ritorno dell'ottimismo sulla ripresa dell'economia. Intanto i rendimenti dei Treasury sono in rialzo: quelli dei titoli a dieci anni si attestano all'1,67%, nonostante i dati macro abbiano messo in evidenza che l'inflazione, per adesso, rimane sotto controllo, essendo salita solamente dello 0,2% a febbraio. Tra i titoli più in evidenza, come ieri, ci dovrebbero essere quelli delle società che maggiormente trarrebbero beneficio dalla riapertura delle attività e dagli spostamenti, come le compagnie aeree e di navigazione. Bene anche i titoli delle banche, dopo che la Fed ha annunciato che revocherà le restrizioni sul pagamento dei dividendi e sulle operazioni di buyback, ovvero il riacquisto di azioni proprie, a partire dalla fine di giugno, con un trimestre di ritardo rispetto all'iniziale scadenza.

A Piazza Affari rialzano la testa i titoli oil, occhi su Atlantia

Piazza Affari trova sostegno nei titoli oil, che a loro volta beneficiano del rimbalzo del valore del greggio, dopo la violenta frenata della vigilia. In particolare spicca Tenaris. Sono ben impostate anche le azioni di Atlantia, nell'attesa che sia presentata un'offerta per Autostrade per l'Italia, che secondo indiscrezioni di stampa potrebbe valorizzare la società oltre i 9,5 miliardi. Ieri, però, c'è stato un ennesimo colpo di scena con lo "strappo" di Edizione sul "no" alla scissione della stessa Aspi. Generali è in lieve rialzo, nonostante sia sfumato l'obiettivo di espansione in Polonia. La società assicurativa britannica Aviva ha infatti comunicato di avere raggiunto un accordo per vendere la controllata Aviva Poland, a cui erano interessate anche Generali e gli olandesi di NN, alla concorrente Allianz per 2,5 miliardi, con un enterprise value di 2,7 miliardi. Gli analisti, ad ogni modo, ritengono che il prezzo offerto sia elevato e dunque che alla fine non sia stata una cattiva notizia il fatto che il Leone di Trieste sia rimasto fuori dalla contesa.



Sotto la lente Exor, sale ancora Tim

Sono ben impostate anche Cnh Industrial e Ferrari . Della galassia Agnelli è al palo Exor, dopo i conti del 2020 e la proposta di cedola. La holding della famiglia Agnelli a fine 2020 aveva un l Nav 29,501 miliardi di dollari, in crescita del 12,8% . L'anno, però, si è chiuso con una perdita netta di 30 milioni di euro, a fronte di un utile netto di 3,053 miliardi di euro del 2019. La flessione è dovuta principalmente ai minori risultati delle società controllate e partecipate che hanno subito l'impatto del Covid-19. Il cda, comunque, proporrà all'assemblea degli azionisti un dividendo di 0,43 euro per azione, invariato rispetto allo scorso esercizio. Sono sotto la lente anche Stmicroelectronics, dopo che il cda della società ha comunicato che proporrà all’assemblea generale annuale, in calendario per il prossimo 27 maggio a Schiphol, la distribuzione di un dividendo cash di 0,24 dollari per azione ordinaria circolante da distribuire in rate trimestrali di 0,06 dollari ciascuna nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022. Continuano a salire le Telecom Italia, con il governo Draghi che accelera sul progetto della rete unica. Tentano il recupero anche le Leonardo - Finmeccanica, dopo la brusca frenata delle ultime due sedute, provocata dall'annuncio dello stop alla quotazione di Drs.