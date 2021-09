Europa, la ricetta von der Leyen: più vaccini, sanità unica, autonomia nei chip

4' di lettura

È un discorso che si è voluto privo di asperità e di polemiche, ma ricco di spunti e di proposte, ancora tutte da dettagliare, quello che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha pronunciato mercoledì 15 settembre qui a Strasburgo dinanzi al Parlamento europeo. Dopo una pandemia virale che ha imposto un salto di qualità nell'integrazione europea, Bruxelles vuole dare sostanza all'idea di una Europa più autonoma e più strategica.

Omaggio a Beatrice Vio: simbolo di rinascita

«Il prossimo anno sarà anch'esso un anno di test», ha spiegato l'ex ministra della Difesa, che in occasione dell'annuale discorso sullo Stato dell'Unione ha invitato Beatrice Vio, medaglia d'oro italiana nelle recenti Paralimpiadi. «La sua storia è l’emblema di una rinascita contro ogni aspettativa (…) Di un successo raggiunto grazie al talento, alla tenacia e ad un’indefessa positività. È l’immagine della sua generazione: una leader e una sostenitrice delle cause in cui crede».

Obiettivo: tracciare una strada per l’Ue

La presidente della Commissione si è ben guardata dal fare proposte dettagliate o di presentare piani chiari. In questo senso può aver deluso alcuni dei suoi ascoltatori. Il suo discorso, tuttavia, ha il merito di aver tracciato una strada, più o meno lunga a seconda dei temi, che ha come obiettivo finale di rafforzare ulteriormente l'Unione europea, approfittando del successo del NextGenerationEU, il primo esempio di indebitamento in comune.

Il capitolo difesa

Non si può parlare di Europa più autonoma senza parlare di difesa. La crisi afghana ha messo in luce molte debolezze: della Nato prima di tutto, ma anche dell'Europa. «Non vi può essere sicurezza e difesa con meno cooperazione», ha detto, la signora von der Leyen che ha preannunciato una nuova dichiarazione congiunta Nato-UE entro la fine dell'anno. Al tempo stesso, ha però aggiunto: «L'Europa può e chiaramente dovrebbe essere capace di fare di più da sola».

La presidente ritiene urgente «una unione europea della difesa». Non ha fatto annunci sulla nascita di nuove forze di pronto intervento. Si è limitata a dire che queste ipotesi «faranno senza dubbio parte del dibattito, e credo faranno anche parte della soluzione».