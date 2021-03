Europarlamento, il partito di Viktor Orban lascia il Ppe La decisione, nell’aria da mesi dopo i ripetuti conflitti dal premier ungherese e gli altri membri della principale famiglia politica europea, è stata annunciata via twitter dallo stesso leader

Il premier ungherese Viktor Orban è stato vaccinato con il cinese Sinopharm (Ansa)

Alla fine, il divorzio è arrivato. Fidesz, il partito nazionalista del premier ungherese Viktor Orban, ha deciso di uscire dalle fila del Partito popolare europeo, la più grande famiglia politica del Parlamento Ue. La decisione è stata ufficializzata nella mattina del 3 marzo, dopo che il gruppo del Ppe all’Eurocamera ha approvato ad ampia maggioranza una revisione del suo regolamento che spiana la strada alla sospensione dello stesso Orban. In una lettera indirizzata al capogruppo dei Popolari a Bruxelles, il tedesco Manfred Weber, i capi della delegazione di Fidesz

La lettera, pubblicata su Twitter dalla vicepresidente di Fidesz Katalin Novak, afferma che è “deludente” che mentre l'Europa è alle prese con la pandemia il PPE sia impegnato a limitare i diritti dei suoi stessi rappresentanti. “Questo è antidemocratico, ingiusto e inaccettabile”, scrive Orban.

“Caro signor presidente, con la presente la informo che gli eurodeputati di Fidesz si dimettono da membri del gruppo Ppe”, esordisce la missiva indirizzata al capogruppo del Ppe al Parlamento europeo. La lettera segue la decisione del Ppe di approvare nuove norme interne che regolamentano le condizioni per essere membri del gruppo, nonché le sospensioni ed esclusioni; in una precedente lettera inviata da Orban a Weber domenica, il premier dell'Ungheria aveva avvertito che Fidesz avrebbe lasciato il gruppo in caso di approvazione del nuovo regolamento interno. “Mentre centinaia di migliaia di europei sono ricoverati in ospedale e i nostri dottori salvano vite, è estremamente deludente vedere che il gruppo Ppe è paralizzato dalle sue questioni amministrative interne e sta provando a mettere a tacere e disattivare i nostri deputati democraticamente eletti”, si legge nella nuova lettera di Orban a Weber, che porta la data di oggi.

Fidesz conta su 12 eurodeputati. Con la loro uscita il gruppo Popolare si ritrova dunque con 175 membri, restando il maggiore nell’aula di Strasburgo.