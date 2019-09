Europarlamento: stop ai commissari di Ungheria e Romania per «conflitti di interesse» In dubbio, per conflitto d'interesse, sono la rumena Rovana Plumb, destinata ai trasporti, e Laszlo Trocsanyi, che ha ottenuto il portafoglio dell'allargamento. Il Parlamento europeo dovrà decidere se chiedere un rimpasto dei portafogli oppure addirittura un cambio di persona di Beda Romano

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli con la presidente designata della Commissione europea Ursula von der Leyen (Afp)

2' di lettura

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – Si è improvvisamente complicato l'iter che dovrebbe portare alla nascita di una nuova Commissione europea il 1 novembre prossimo. A ridosso delle prossime audizioni parlamentari, due candidati commissari non hanno ottenuto il via libera della commissione affari giuridici del Parlamento europeo. In dubbio, per conflitto d'interesse, sono la rumena Rovana Plumb, destinata ai trasporti, e Laszlo Trocsanyi, che ha ottenuto il portafoglio dell'allargamento.



«Per 24 commissari designati la procedura di controllo è terminata. Per due candidati la procedura è stata invece sospesa», ha detto giovedì 26 un portavoce del Parlamento europeo. «Per questi casi, il presidente del Parlamento europeo invierà una lettera al presidente della Commissione europea, dichiarando che è stato individuato un conflitto d'interesse». Alla socialista Plumb e al popolare Trocsanyi vengono rimproverati rispettivamente prestiti sospetti e legami con uno studio d'avvocati.

Il Parlamento europeo aveva chiesto precisazioni a 10 commissari designati. Solo due sono stati bloccati. Ora, fin tanto che non vi sarà il benestare della commissione affari giuridici, la loro audizione non potrà avere luogo. È molto difficile prevedere l'esito della partita. Il Parlamento europeo dovrà decidere se chiedere un rimpasto dei portafogli oppure addirittura un cambio di persona. La decisione è politica e dipende in primis dai capigruppo.

