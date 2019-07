European Bike Week, Villach attende 70mila moto per il mega raduno di Gianluigi Guiotto

Sono passati 21 anni dal primo raduno sulle sponde del lago di Faak, nella regione carinziana di Villach, a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio: allora parteciparono 15mila motociclisti su Harley-Davidson visto che era riservato ai proprietari di una creatura del marchio di Milwaukee. Da allora l'invito è stato allargato a tutti gli amanti delle due ruote, tanto che nei giorni dal 3 all'8 settembre 2019, a Villach, l'European Bike Week attende oltre 120mila persone che prenderanno d'assalto quel piccolo angolo di paradiso che è la Carinzia.



Moto di serie, special, custom: qualsiasi mezzo abbia due (o anche tre) ruote è benvenuto. A patto che abbia un manubrio: l'obiettivo è celebrare la comune passione per le motociclette. Oltre che per la musica e il buon cibo perché in occasione del raduno sarà allestita un'area espositiva dove acquistare pezzi originali e ricercati, vedere le novità H-D, assistere a concerti e mangiare. A chiudere l'edizione 2019 della European Bike Week sarà la tradizionale parata di sabato 7 settembre 2019, con partenza alle 10.

È un'esperienza che ogni motociclista dovrebbe provare nella vita: oltre 25mila moto partiranno da Faaker See a Firkenstein, attraversando il centro di Villach fino a Ossiach, tutt'attorno a Ossiacher See fino a Rosseg e di ritorno quindi a Faaker See. Per arrivare a Villach in moto (o in auto) è possibile utilizzare il “cerca percorsi” sul sito ufficiale della regione di Villach www.visitvillach.at. È possibile arrivare nella regione di Villach anche in treno (collegamenti diretti con le maggiori città italiane, informazioni su www.obb-italia.com). Per informazioni (in italiano) è possibile scrivere all'ufficio del turismo all'indirizzo office@region-villach.at.