European Business Awards, Tecno premiata per l’Italia La società specializzata in efficientamento energetico è stata selezionata nella categoria «The Customer and Market Engagement Award» e rappresenterà il nostro Paese nella finalissima del concorso

Tecno premiata agli European Business Awards

2' di lettura

Gli European Business Awards 2019 premiano Tecno come campione nazionale. Tecno, società specializzata in servizi di efficientamento energetico e per la sostenibilità ambientale, è stata selezionata come migliore azienda italiana 2019 nella categoria «The Customer and Market Engagement Award» e rappresenterà il nostro Paese nella finalissima del concorso, in programma in Polonia a Varsavia il 3 e 4 dicembre.

Al premio si sono candidate oltre 120mila aziende provenienti da 33 paesi.

Tecno è stata tra le prime imprese a promuovere in Italia il servizio di «Control Energy Management», conta oggi oltre 2800 aziende clienti in tutti i settori produttivi. Fondata nel 1999, è leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0. Con sedi in Italia, a Milano, Bologna e Napoli, e all’estero, a Berlino e Parigi, Tecno si propone come punto di riferimento anche nei processi digitali applicati a tutti i tipi di prodotti al servizio delle aziende. La digitalizzazione dei processi produttivi, infatti, rende possibile ai clienti migliorare ed efficientare la produttività e risparmiare tempo e risorse.

A maggio Deloitte ha premiato per il secondo anno consecutivo Tecno tra le Best Managed Companies italiane. L’azienda aderisce anche a Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita. Sul versante mecenatismo, sostiene tra l’altro «Rivelazioni - Finance for Fine Arts», il progetto promosso da Borsa Italiana finalizzato al reperimento di risorse per il restauro e la digitalizzazione di opere d’arte provenienti dai più importanti musei italiani, riportate a una migliore leggibilità e restituite in modo permanente alla fruizione collettiva.

Gli Eba, European Business Awards, sono una delle più prestigiose competizioni aziendali al mondo, giunta alla dodicesima edizione e il cui scopo principale è sostenere lo sviluppo di una comunità imprenditoriale più forte e di maggior successo in tutta Europa. Tecno era stata selezionata, nel luglio scorso, insieme 2.753 realtà internazionali, di cui 198 italiane Ones to Watch. Aziende «da guardare», imprese modello, eccellenze assolute perché ricche dei valori fondamentali su cui si basano le nomine Eba: innovazione, successo ed etica. «Rientrare tra le Ones To Watch - dichiara il Presidente di Tecno Giovanni Lombardi - è stata una grande gioia, ma diventare rappresentanti della nostra “categoria”, con la nomina a Eba National Winner 2019, è motivo di orgoglio per tutti coloro che operano nella nostra azienda».