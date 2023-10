European Energy cede a Sosteneo i diritti di un impianto solare in Sicilia

Ascolta la versione audio dell'articolo

European Energy ha sottoscritto un accordo con Sosteneo Sgr per la cessione delle autorizzazioni e dei diritti di sviluppo di un impianto fotovoltaico. Il progetto, che si estende su un’area di 135 ettari per una potenza complessiva pari a 68 megawatt, è situato a Ramacca, in Sicilia.

Acquisizione del 100% delle quote

L’intesa prevede l’acquisizione del 100% delle quote della società veicolo Ramacca Energia da parte di Sosteneo. Il valore ufficiale dell’accordo non è stato esplicitato dalle aziende ma, in base a quanto è stato ricostruito da esperti del settore energia, un impianto di quel tipo, una volta ultimato, potrebbe avere un valore intorno a 50 milioni di euro.

Sulla base delle autorizzazioni già ottenute, l’impianto una volta realizzato e a regime, grazie anche all’utilizzo di tecnologia tracker (sistema che massimizza la produzione di energia, orientando il pannello solare in modo da favorirne l’irraggiamento nell’arco della giornata) produrrà energia rinnovabile pari a 127 megawatt per ora.

Questa quantità, spiegano a European Energy, corrisponde al consumo medio di 42mila famiglie ed eviterà l’emissione in atmosfera di 51mila tonnellate di Co2 all’anno rispetto alla produzione con fonti fossili, contribuendo così alla transizione energetica del Paese.

Fondo specializzato in pista

«Siamo molto orgogliosi - afferma Alessandro Migliorini, director e country manager Italia di European Energy - di aver concluso questo accordo con un fondo specializzato come Sosteneo, realtà che vede anche Generali Investment nella propria compagine sociale».