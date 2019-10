European Safe Bonds o ESBies (Brunnermeier et al., Savona)

Un veicolo sovranazionale come l'ESM rileva a prezzo di mercato i titoli di Stato presenti nei portafogli delle banche private in misura non superiore ad una certa soglia – pari, ad esempio, alla quota di contribuzione al PIL dell'Eurozona o alla capital key della BCE. Per finanziare l'acquisto dei titoli governativi il veicolo utilizza i fondi raccolti sul mercato con l'emissione di ESBies, ossia titoli di debito cartolarizzati (asset-backed securities o ABS) senza alcuna garanzia in solido dei paesi membri. Ciascuno Stato resta quindi l'unico responsabile per le obbligazioni di pagamento relative ai titoli rilevati dal veicolo. Gli ESBies sarebbero ripartiti in più tranches con profili di rischio-rendimento differenziati: questa tecnica di ingegneria finanziaria permetterebbe di creare titoli sicuri (la tranche senior) attraverso la previsione di un preciso ordine di priorità nei pagamenti escludendo così la necessità di una condivisione dei rischi. Infatti, eventuali perdite verrebbero assorbite in prima istanza dalla tranche junior (la più rischiosa) fino alla sua completa capienza, quindi dalla tranche intermedia (mezzanina) e solo in ultima istanza da quella senior. Quest'ultima sarebbe dunque il nuovo safe asset Europeo, mentre le tranches subordinate dovrebbero trovare idealmente collocazione presso investitori che vogliono scommettere a basso costo sul rischio sovrano dei paesi dell'Eurozona. Secondo i loro ideatori, gli ESBies sarebbero la soluzione ideale per spezzare il circolo vizioso banche-Stati ed allineare l'offerta di safe assets alla domanda dell'unione monetaria, eliminando così la primazia del Bund.

Una proposta di safe asset che condivide alcune similarità con gli ESBies è avanzata anche da P. Savona (2019)

Tuttavia, a mio avviso, la proposta non considera che le banche dei paesi periferici hanno precisi obiettivi di rendimento tarati sulla rischiosità dei titoli in portafoglio. Pertanto, è verosimile che queste banche rimpiazzerebbero i titoli di Stato domestici a rischio medio-alto con gli ESBies junior, lasciando di fatto inalterata la propria vulnerabilità al rischio sovrano della periferia. Senza contare che nei paesi molto indebitati la scelta di una soglia basata sul contributo al PIL dell'Eurozona o sulla capital key della BCE circoscriverebbe l'applicabilità della proposta ad una porzione abbastanza minoritaria del debito complessivo, lasciando tutto il resto esposto al rischio di discriminazione da parte dei mercati finanziari ancor più di quanto non lo sia oggi.