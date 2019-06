Successo Lega e sorpasso del Pd sul M5S: ecco ora le condizioni di Salvini

GUARDA IL VIDEO - Europee, il trionfo di Salvini fra crocifissi, tapiri e foto di Putin

LA LEGA AL 49% IN VENETO , IL M5S TIENE AL SUD I partiti per regione

«Sono convinto che il nuovo Parlamento europeo e la Commissione europea saranno amici dell'Italia. È cambiata la geografia in Europa». Così Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del Carroccio a Milano. «A Riace e Lampedusa la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva è volontà degli italiani, non solo un capriccio di Salvini», ha attaccato commentando alcuni dei risultati emersi dalle Ue. È maturato il momento - ha aggiunto poi - «perché i leader europei, al di là delle appartenenze, si mettano attorno a un tavolo per rivedere parametri vecchi e superati, altrimenti un voto come questo non si spiegherebbe». «Sforare il 3%? Non ho voglia di sfidare nessuno, ma non sto a impiccarmi a un parametro, un numero o una regoletta. In Europa bisogna rivedere le politiche sulla crescita», ha concluso il vicepremier della Lega.

«Più lavoro, meno tasse: risponderemo con educazione ma non aumenteremo di mezza virgola le tasse. Quindi - ha sottolineato Salvini - è chiaro che l'aumento del'Iva ormai è morto e sepolto». Sul Fisco Salvini, intervenuto a Porta a Porta, ha detto di voler partire con la riduzione dell’aliquota sulle imprese al 15% (attualmente è al 24%).

Spazio anche per gli equilibri interni all'Italia: Lega e 5 Stelle sono «due partiti che ormai da un anno, contro molti se non tutti, superano il 50%. È un unicum a livello continentale e vedremo di usarlo bene», ha assicurato. Per la manovra d'autunno ha preannunciato priorità «al tema delle regole e dei vincoli fiscali: una riduzione della pressione fiscale è un dovere, ed è prevista nel contratto di governo». Idee chiarissime anche sui nodi del rapporto con il M5S: su autonomia differenziata e Tav «si va avanti, questo gli italiani ci chiedono, abbiamo già il cronoprogramma». «Questo voto italiano e francese permetterà all'Europa di investire ancora più soldi sui grandi opere, come la Tav e altre infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali. È un mandato chiaro: andate e fate».

Nella notte, in una delle sue prime dichiarazioni sull'esito del voto, il leader della Lega si era invece preoccupato di chiarire la linea per la prossima stagione delle nomine europee. «Non abbiamo nomi e cognomi. Chiederemo un commissario di economia e non certo di filosofia: commercio, agricoltura o concorrenza. E come Lega avremo una chance in più di avere una voce in più. I miei avversari sono i Renzi, i Boschi, gli Orlando del Pd mentre gli amici del 5S sono alleati», ha sottolineato parlando della scelta dei commissari europei della nuova commissione. Di primo mattino, Salvini ha invece rassicurato l'alleato M5S sul fatto che non userà il fiume di consensi «per regolamenti di conti interni: il mio avversario è la sinistra. Si torna a lavorare serenamente».