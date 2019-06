Europee, trionfa Salvini: 3 cose da sapere sul voto italiano di M.Alf.

Europee, la Lega primo partito; come Le Pen in Francia

Il voto europeo consegna la fotografia di un grande ribaltone: la Lega di Matteo Salvini vola e compie un sorpasso storico diventando il primo partito italiano abbondantemente sopra il 34% (primo partito nel parlamento Ue), scalzando i compagni di governo del M5S che crollano miseramente intorno al 17% rispetto al pieno elettorale delle Politiche di 14 mesi fa. Ma è in generale il paese Italia a virare decisamente a destra, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che cresce oltre il 6% e la solita vecchia Forza Italia che balla tra l’8 e il 9 per cento. Insieme la destra italiana, variamente assortita, oscilla tra il 45 e il 50% dei consensi (da registrare anche la probabilissima vittoria in Piemonte, la regione della Tav).

La forte avanzata delle destra (populista) è già una prima anomalia italiana all'interno di un voto europeo che riflette una sostanziale tenuta dei partiti europeisti, dalla Germania all'Irlanda, dalla Spagna all'Olanda, passando per i seggi attribuiti al parlamento di Strasburgo (dove calano socialisti e popolari ma crescono tanto i liberali e i verdi). E anche dove c'è stato il sorpasso sovranista come in Francia, il movimento di Marine Le Pen vince su Macron ma non sfonda del tutto.