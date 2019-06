Europee, alle urne cresce la pattuglia dei candidati «migranti» di Laura Cavestri

Giornalisti, ex ministri, medici e figli di.. In tutto circa 20 piccoli indiani. Che cosa hanno in comune? Sono tutti candidati alle prossime elezioni europee. Ma non nel proprio Paese di origine, dove molti vivono, lavorano e non di rado hanno ricoperto cariche pubbliche. Bensì in un altro Paese europeo. Li chiamano i candidati “cross-border” e sono la crescente avanguardia di quelle che avrebbero dovuto esser le prime liste transnazionali per le elezioni europee. Eccone alcuni. E perchè lo fanno.

L’idea era stata lanciata dal presidente francese Emmanuele Macron per riassegnare i 73 posti vacanti lasciati liberi dagli eurodeputati britannici in uscita causa Brexit. Ma l’idea fu respinta. E dato che, oltretutto, il Regno Unito parteciperà alle elezioni, la proposta potrebbe essere rilanciata per il prossimo voto dell’Europarlamento: se ne riparlerà per il 2024.

Chi sono

Scovarli non è facile. Alcuni sono professionisti o “cervelli in fuga”, con scarsa esperienza politica, candidati in liste minori e in posizioni che lasciano poche speranze di successo. E che si fanno campagna elettorale quasi solo sui social. Come Attila Csordas, ungherese candidato all’europarlamento per il Regno Unito e che punta ad attrarre «maggiori finanziamenti verso le politiche di salute pubblica e prevenzione».

Ma ci sono anche partite interessanti.

Ad esempio, l’ex ministro delle finanze greco, Yannis Varoufakis, è candidato alle elezioni europee in Germania. E lui non è l’unico.

L’ex sottosegretario alle Politiche comunitarie del governo Renzi, Sandro Gozi, ha scelto di correre in Francia con en Marche, il partito del presidente Macron: «Non possiamo avere una democrazia europea – aveva detto Gozi – se non abbiamo forze politiche transnazionali europee».

Non solo Gozi, però, tra gli italiani. Candidata con i greci di Syriza c’è Luciana Castellina, giornalista, 90 anni, tra i fondatori del Manifesto, storica “colonna” della Sinistra italiana. In Italia, invece, si candida, sempre per la sinistra, il giornalista greco Argiris Panagopoulos.

In Francia, poi, corre anche il medico di origine greca Chrisoula Zacharopoulou. Mentre il francese Ugo Lopez, anch’egli vicino a En Marche di Macron, ha deciso di candidarsi con Ciudadanos in Spagna.