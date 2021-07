Europei 2021: Italia-Inghilterra e il tifo che divide Londra, Roma e Bruxelles

4' di lettura

Più di una partita. Una sfida tra mentalità, modi di intendere la vita, organizzarla, progettarla diversi e contrapposti. Diciamo pure che tra Londra e Roma ci sono quasi due punti di vista agli antipodi sul mondo e molte altre cose. Per questo Inghilterra-Italia non può essere mai una partita “normale”. Loro i maestri del football, noi quelli che in Europa meglio hanno interpretato nella storia l’idea “sudamericana” del calcio, gioco sporco, specchio fedele della vita e delle sue contraddizioni, altro che l’algido fair-play dei sudditi di Sua Maestà (certo però se Sterling avesse detto all’arbitro che quello fischiatogli contro i danesi non era proprio il più solare dei rigori, chissà cosa gli avrebbero detto i connazionali…vabbè andiamo avanti…).



Non stupisca allora che a Wembley domenica sera si riverbereranno le tensioni della Brexit, la diversa gestione del Covid e della sua temuta variante Delta, mesi, anzi anni di tensioni che hanno scosso l’Europa geografica e politica da quando Londra decise di staccarsi dall’Unione Europea, con quel travagliato percorso compiutosi appena il 31 gennaio 2020.



Boris Johnson e Mattarella

Curiosità solo a prima vista banale: come si saluteranno il premier inglese e il presidente italiano? Gomito contro gomito, come da protocollo ai tempi dei lockdown? Oppure pugno contro pugno, come farebbero due persone consapevoli (o magari almeno speranzose) che il peggio stia passando; o magari Johnson (che di certo vestirà la maglia dei Leoni d’Inghilterra) stenderà la mano per una calorosa stretta allargando sul volto libero da protezioni un ampio sorriso, mettendo così forse in imbarazzo il Presidente, che auspicabilmente comunque indosserà almeno una Ffp2?

E dire che appena pochi giorni fa – ma sembrano passate settimane! – in una conferenza stampa ufficiale il premier Mario Draghi dichiarava che avrebbe fatto il possibile per non far disputare la fase finale dell’Europeo in un Paese ad alta diffusione della variante Delta, supportato in tale convincimento dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, assisa al suo fianco (a rigorosa distanza di sicurezza, come imposto dai protocolli, appunto).

Insomma, come ahinoi abbiamo ormai ben capito, la pandemia oltre a dolori e sofferenze ci ha portato via la leggerezza dei gesti comuni e spontanei, per noi gente comune come per chi è chiamato a rappresentarci al livello più alto.