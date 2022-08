Europei d’atletica, Jacobs oro nei 100 metri

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Marcell Jacobs è campione d’Europa dei 100 metri. Nella di finale di Monaco di Baviera il campione olimpico con il tempo di 9.95 ha battuto i britannici Hughes argento e Azu medaglia di bronzo. Ottava piazza per Chituru Ali (10”28), l’altro azzurro in finale. Con il successo di Jacobs l’Italia torna a vincere la gara regina dell’atletica agli Europei a 44 anni di distanza dal trionfo di Pietro Mennea a Praga nel 1978. «Grazie per chi ha tifato per me. È stata una stagione complicata, difficile. Portare l’oro a casa è entusiasmante e mi dà fiducia per il futuro. In realtà non sono soddisfattissimo della gara, in semifinale mi sembrava di aver corso nettamente meglio. In finale un po’ di tensione c’era, ma sono riuscito a uscire poi bene sulla distanza, fortunatamente. Siamo arrivati davanti a tutti, questo è l’importante», ha commentato a caldo l’eroe di Tokyo 2020.

In generale, è stata una buona giornata per tutto lo sport azzurro. A Roma, agli Europei di nuoto, al sesto giorno di gare al Foro Italico le medaglie sono già 45, di cui 18 ori, gli ultimi 3 vinti oggi. Sarebbero potuti essere 19, ma per Gregorio Paletrinieri nei 1500 sl è arrivato l’argento dietro l’ucraino Romanchuk. Lo stesso pubblico ha trascinato invece Margherita Panziera e Nicolò Martinenghi, rispettivamente oro nei 100 dorso e nei 50 rana. La festa azzurra, però, non finisce qui: ci sono i bronzi di Alberto Razzetti nei 200 farfalla dopo esser stato il primo oro degli Europei nei 400 misti. Stesso metallo per la 4x200 sl mista, mentre continua a sorprendere l’Italtuffi che piazza la doppietta con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, come quindici mesi fa in terra magiara, prendendosi l’oro e il bronzo dal trampolino da un metro. Poco prima c’era stato anche un altro bronzo, questa volta nel sincro misto con Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria.