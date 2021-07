Europei Ucraina-Inghilterra: check point all’Olimpico per controllo tifosi Gb

1' di lettura

Saranno rafforzati ulteriormente i controlli attorno allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del match degli Europei Ucraina-Inghilterra, che si giocherà sabato 3 luglio. Saranno allestiti dei check point in alcuni punti a ridosso dello stadio per una verifica da parte delle forze dell’ordine prima di accedere ai tornelli. Gli accertamenti riguarderanno in particolare eventuali tifosi provenienti dalla Gran Bretagna, e si concentreranno sul rispetto della quarantena dei cinque giorni e sul possesso del green pass o del tampone negativo. Le soluzioni sono state delineate in occasione del tavolo tecnico che si è svolto a mezzogiorno in Questura, a Roma, in vista del quarto di finale degli Europei di calcio, in programma sabato 3 luglio allo stadio Olimpico.

Controlli già in occasione della partita della Nazionale

In caso di vittoria dell’Italia sul Belgio, e di eventuali festeggiamenti sopra le righe, i controlli verranno intensificati a partire già dalla serata di venerdì 2 luglio. Sabato, con la partita Ucraina-Inghilterra all’Olimpico, la zona dell’impianto sarà presidiata dalle forze dell’ordine per controllare che ad accedere sia solo chi abbia rispettato la quarantena e sia in possesso del green pass o del tampone negativo.

Lo stop Uefa alla vendita di biglietti ai residenti nel Regno Unito

Su proposta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, l’Uefa ha deciso il blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21» di giovedì 1 luglio e «l'annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno». Una decisione adottata per il contenimento dell'emergenza pandemica relativo alla partecipazione del pubblico all'evento sportivo.