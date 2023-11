Europen Energy, accordo con Sosteneo per nuovo parco solare in Sicilia

Ascolta la versione audio dell'articolo

European Energy ha sottoscritto un accordo con Sosteneo sgr (società di Generali Investments), per la cessione delle autorizzazioni e dei diritti di sviluppo di un impianto fotovoltaico. L’accordo (che fa seguito a quello stretto dalle due società lo scorso ottobre, relativo a un impianto fotovoltaico a Ramacca), riguarda un progetto che si estende su un’area di 382 ettari per una potenza complessiva pari a 163 megawatt ed è situato in Sicilia a Mineo (Catania).



Sosteneo entra al 50%

L’intesa siglata tra le parti prevede l’acquisizione, da parte di Sosteneo, del 50% delle quote della società Mineo Energia (che fa capo a Ee); il restante 50% rimarrà all’azienda danese, la cui divisione italiana è guidata dal direttore e country manager Alessandro Migliorini. Il valore dell’operazione non è stato divulgato ma, secondo una stima fatta da esperti del mercato delle rinnovabili, il costo di costruzione dell’impianto dovrebbe superare i 100 milioni di euro.

In base ai dati delle autorizzazioni già ottenute, l’impianto fotovoltaico, una volta realizzato e a regime, produrrà energia rinnovabile pari a 350 gigawattora. Si tratta di un quantitativo, spiegano i tecnici di Ee, pari al consumo medio di 80mila famiglie, che eviterà l’immissione in atmosfera di 98.580 tonnellate di Co2 l’anno, rispetto alla produzione con fonti fossili.

Sessanta ettari di “green mitigation”

Come in altri progetti di European Energy, secondo il pacchetto autorizzativo, sono previste opere compensative su una superficie di circa 60 ettari per la green mitigation; mentre, tra le soluzioni previste di fotovoltaico, al momento figurano i pannelli tradizionali di ultima generazione.

«Aver siglato, a poco più di un mese di distanza dal primo, un nuovo e ancora più importante accordo con un gestore specializzato come Sosteneo - afferma Migliorini - è un chiaro segno di apprezzamento sia dei progetti di European Energy che della sua attitudine alla partnership e al dialogo con primari investitori Italiani del settore energie pulite».