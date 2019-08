Europrogettisti, il colpo vincente tra bandi e «call» Boom dei consulenti per conquistare le risorse Ue Come formarsi in assenza di corsi di studio ad hoc di Flavia Landolfi

Angelo Licciardello/Mimaster2019

3' di lettura

C’è chi la definisce la professione del futuro; chi ne fa un’attività collaterale da coniugare con la consulenza alle imprese vera e propria; chi al contrario ha puntato sulla specializzazione costruendo studi dedicati. Fatto sta che quello dell’europrogettazione è un “mestiere” completamente deregolamentato. Una giungla, direbbero alcuni. Non c’è un albo e non c’è nemmeno un percorso professionale ben definito. Men che meno un corso di laurea ad hoc, com’è logico che sia in assenza di requisiti.

Eppure è una professione che “tira”. Il motivo è schiacciante e nasce dalla mole di risorse messa in pista dalla programmazione comunitaria: tra fondi diretti e fondi strutturali c’è un tesoro per le imprese e da qualche anno anche per i professionisti da andare a conquistare. E qui entrano in scena i consulenti dell’europrogettazione: monitorano call e bandi sia regionali che nazionali, presentano le domande di finanziamento (project designer) e a risorse ottenute controllano l’andamento del progetto (project manager).

La formazione

Europrogettista fai-da-te. Non ci sono requisiti di legge per svolgere l’attività e tutto è demandato all’iniziativa personale e al mercato. «L’approdo all’attività di europrogettazione è spesso il punto di arrivo di percorsi professionali tra i più diversi, che proprio in questa eterogeneità trova il proprio punto di forza - spiega Silvana Mura, componente del Consiglio direttivo di Assoepi (Associazione europrogettisti italiani) -. Per diventare europrogettista non è necessario essere laureati. Esistono, però, diversi master e corsi di formazione in europrogettazione che forniscono le conoscenze di base per intraprendere la professione».

Le fa eco Valentina Vitale, membro del consiglio di Assoeuro (Associazione italiana europrogettisti): «Il mercato è saturo di piccoli corsi e master privati che ti danno un’infarinatura, ma a mio avviso la cosa migliore è sporcarsi le mani, imparando direttamente sul campo». In quanto al primo ingresso nel mercato la strada non è tutta rosa e fiori. «È molto difficile entrare, per questo il mio impegno nell’associazione è dedicato ai giovani, per aiutarli e sostenerli in un percorso meraviglioso ma non semplice».