EuroVelo, compie 25 anni la rete europea per le biciclette

Europa e biciclette, un connubio sempre più stretto. Mentre il Parlamento europeo, con la recente approvazione della Cycling Strategy, invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nella costruzione di infrastrutture ciclabili e a sostenere politiche industriali per l'intero comparto, la rete ciclabile europea EuroVelo festeggia i suoi primi 25 anni.

Un progetto lungimirante e pioneristico sviluppato e coordinato da Ecf-European Cyclists Federation, cresciuto nel corso di questi primi 25 anni diventando il più grande network al mondo nel suo genere con l'obiettivo principale di contribuire alla diffusione del cicloturismo e della mobilità attiva in tutta Europa.

Degli oltre 93mila km previsti, 56mila km sono già percorribili in bicicletta: 17 itinerari ciclistici di lunga percorrenza che collegano l'intero continente toccando complessivamente 42 nazioni.

EuroVelo attraversa l’Italia con tre itinerari. Il primo e più famoso è la Via Romea Francigena (EV-5): 3.200 km da Londra alla Puglia che, nel nostro Paese, vanno da Como a Brindisi. Poi la Ciclovia del Sole (EV-7), che da Capo Nord va a Malta percorrendo 7.700 km, ed entra in Italia al Brennero e scende fino alla Sicilia (realizzata fino a Bologna e già finanziata fino a Firenze). E infine la Ciclovia del Mediterraneo, oltre 7.000 km dal sud della Spagna a Cipro costeggiando il mare, che entra in Italia a Ventimiglia, sale a Torino e attraversa la Pianura Padana in direzione Trieste, passando per Venezia.

Pedalare lungo un itinerario EuroVelo - in Italia e in Europa - significa viaggiare su un percorso con parametri di alta qualità in termini di pedalabilità, sicurezza, segnaletica e manutenzione delle tratte, oltre all'offerta di servizi per il cicloturista. Un impegno reso possibile grazie all'impegno di cooperazione internazionale per l'armonizzazione degli standard nelle infrastrutture ciclistiche e grazie al quotidiano lavoro dei coordinatori nazionali della rete nei rispettivi paesi.