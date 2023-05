Eurovision 2023 al via (ma l’edizione dei Måneskin fu un po’ lo scudetto al Napoli)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non è esattamente la Champions League della canzonetta, ma ha il suo pubblico di riferimento. Che è essenzialmente un pubblico televisivo. Torna l’appuntamento con Eurovision Song Contest, festival canoro organizzato da Ebu cui partecipano in ordine sparso, ciascuno con un proprio cantante, i paesi associati: prima semifinale martedì 9 maggio, seconda giovedì 11 maggio, finale sabato 13 maggio. Come tradizione impone, organizza il paese che ha vinto l’edizione precedente ma, siccome l’edizione 2022 fu vinta dall’Ucraina con Kalush Orchestra, quella del 2023 sarà organizzata dal Regno Unito in nome e per conto dell’Ucraina, in diretta su Rai 2 dalla Liverpool Arena.

Claim: «United by Music». Perché, lo sapete, Eurovision è anche politica e la vittoria ucraina dell’anno scorso, a pochi mesi dall’inizio dell’invasione russa, non fu affatto casuale. Quest’anno a rappresentare l’Italia sarà Marco Mengoni con Due vite, brano vincitore dell’ultimo festival di Sanremo. L’obiettivo è riscattare il sesto posto di Blanco e Mahmood a Torino 2022 ma, per non girarci troppo intorno, la best practice cui fare riferimento resta sempre la stessa: la vittoria dei Måneskin nel 2021 a Rotterdam. Non tanto perché vinse l’Italia dopo un’astinenza epocale, ma perché l’edizione di quell’anno rappresenta un caso più unico che raro in cui l’evento televisivo apre nuovi mercati all’artista vincitore. In cui la vittoria dello show si porta dietro ricadute discografiche significative.

Loading...

Il contesto lo conoscete: secondo le elaborazioni di Fimi sull’ultimo rapporto Ifpi, i mercati delle nazioni che partecipano all’edizione 2023 esprimono il 30% del valore del mercato globale della musica incisa che l’anno scorso si è attestato sui 26,2 miliardi di dollari. Ma non tutte le discografie mandano in gara a Eurovision i propri top seller, anche perché non tutti i Paesi che aderiscono a Ebu hanno festival nazionali come Sanremo il cui cast ormai, in larga parte, coincide con la classifica nazionale di streaming. Anzi: si può dire che l’Italia stessa è un po’ un unicum. E nessuno come i Måneskin, in epoche recenti, ha saputo trasformare l’Esc in occasione di internazionalizzazione del prodotto. Dinamiche che, guardando il palmares della manifestazione, hanno soprattutto un precedente: la vittoria degli Abba nel 1974.

Ricostruendo: Zitti e buoni si è imposta a Esc e, tempo una manciata di giorni, la band romana scoperta da X Factor 2017 appariva ai vertici delle classifiche di Usa e Uk. Perché il pubblico internazionale della manifestazione ha aperto le piattaforme di streaming e si è messo sulle tracce dei brani di reportorio dei Måneskin, a cominciare da Beggin’, vecchia cover dei Four Seasons risalente proprio ai tempi di X Factor che è diventata, per paradosso, il loro brano di maggior successo internazionale. E così i Måneskin si sono ritrovati a fine 2021 nella Top 200 di ben 33 Paesi. Una «tempesta perfetta» cui hanno concorso una serie di fattori straordinari di cui hanno finito per beneficiare la band, l’Italia e la manifestazione stessa. Un evento storico, un po’ come lo scudetto del Napoli di quest’anno. Da italiani tocca fare i nostri migliori auguri a Mengoni, ma è difficile ipotizzare una nuova case history tipo Måneskin in quello che è destinato a restare soprattutto un evento televisivo. Nell’edizione di quest’anno, come in quella dell’anno prossimo, come in quella che si farà tra due anni.