Eurovision Song Contest, la finale: Zelensky invita a votare per l’Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«A breve nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”! Europa, vota la Kalush Orchestra» . Così, con un brvee video su Telegram, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello a sostenere i candidati di Kiev che sono fra i favoriti nella finale di Torino. Ricordando che il loro codice è il numero 12, Zelensky ha concluso affermando: «Sosteniamo i nostri connazionali! Sosteniamo l’Ucraina!». Intanto l’intelligence italiana è in stato di allerta: si teme attacco hacker della rete russa Killnet per impedire la vittoria della Kalush Orchestra.

«All we are saying is give peace a chance». Tutto quello che stiamo dicendo è date una possibilità alla pace, proprio come John Lennon e Yoko Ono ai tempi della guerra in Vietnam. Parte così la finale dell'Eurovision Song Contest con la guerra in Ucraina a fare da sfondo e l’Ucraina, rappresentata dalla Kalush Orchestra che gode dei favori del pronostico. A eseguire Give peace a chance, in un curioso mash up ritmico con We will rock you, i ragazzi di Rockin’ 1000, le cui note registrate qualche giorno fa a piazza San Carlo echeggiano nel Pala Olimpico di Torino e dichiarano aperta la Finale.

Loading...

Una volta dentro, è la conduttrice Laura Pausini a prendersi la scena, con un medley di versioni internazionali dei suoi brani, tra cui spiccano Benvenido, Je chante e La solitudine in inglese, per poi arrivare a Scatola. È un light show ad annunciare l’ordine dei paesi concorrenti: Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Finlandia, Svizzera, Francia, Norvegia, Armenia, Italia, Spagna, Olanda, Ucraina, Germania, Lituania, Azerbaigian, Belgio, Grecia, Islanda, Moldavia, Svezia, Australia, Regno Unito, Polonia, Serbia, Estonia. Sarà una lunga notte: a giudicare dalle prove, lo show dovrebbe durare quattro ore. La classifica finale sarà determinata per il 50% dal voto delle delegazioni e per l’altro 50% dal televoto. Resta salva la regola in base alla quale una nazione non può votare per sé stessa.

Si apre con l’elettropop antemico dei cechi We Are Domi (Lights off). Si va avanti con il tormentone latin pop la Llamame di Wrs con la Romania che ci ricorda le proprie radici neolatine. La portoghese Maro scommette sul pop sofisticato di Saudade, saudade. Tocca alla Finlandia dei The Rasmus, vecchia conoscenza rocchettara alle prese con la power ballad zuccherosa Jezebel, poi la Svizzera che americaneggia inseguendo un’idea di America retrò: quella di Marius Bear (Boys do cry). Prima tra le big five a esibirsi è la Francia, rappresentata da Alvan & Ahez con Fullen, una tamarrata techno etno-spagnoleggiante. I norvegesi Subwoolfer (Give that wolf a banana) riattualizzano il vecchio principio in base al quale basta mettersi una maschera per stare simpatici a tutti. Passa via leggero il folk educato dell’armena Rosa Linn (Snap) e arriva per il pubblico del Pala Olimpico il momento della verità: l'esibizione di Blanco e Mahmood, introdotta da un divertente siparietto tra Cattelan, Mika e Pausini sulle proverbiali gesticolazioni degli italiani. Tra un tutto «perfetto» e un «mannaggia», spunta finalmente Brividi e l’esecuzione è buona, in linea con le apparizioni sanremesi.

Resta favorita, per la vittoria finale, la Kalush Orchestra con Stefania, in rappresentanza dell’Ucraina, per quanto ci sia grande curiosità legata alle esibizioni delle cinque teste di serie rappresentate da Alvan & Ahez con Fullen (Francia), Blanco e Mahmood con Brividi (Italia), Chanel con SloMo (Spagna), Malik Harris con Rockstars (Germania) e Sam Ryder con Spaceman (Gran Bretagna).