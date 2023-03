Eurovita, assicuratori in pista. Scatta l’operazione di sistema

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In extremis, e alla vigilia dell’amministrazione straordinaria, arriva il piano di salvataggio per Eurovita. Secondo quanto è stato possibile ricostruire oggi il ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrebbe apporre la propria firma al decreto per dare il via libera alla gestione straordinaria della compagnia. In abbinata, però, dovrebbe arrivare un annuncio altrettanto importante: sarebbe stata trovata la quadra per il futuro del gruppo assicurativo. Il progetto, in particolare, sarebbe una...