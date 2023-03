Eurovita in amministrazione straordinaria Blocco riscatti polizze fino al 30 giugno

Ascolta la versione audio dell'articolo

La compagnia assicurativa Eurovita finisce, come previsto, in amministrazione straordinaria. In una nota l’Ivass comunica che il Ministro dell'Impresa e del Made in Italy, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni, ha disposto, con decreto firmato ieri, l'amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi di Eurovita Holding spa e Eurovita spa.

Il commissario

L’Ivass ha quindi nominato Alessandro Santoliquido, Commissario per la gestione straordinaria di entrambe le società, e come componenti dei Comitati di sorveglianza, Antonio Blandini, in qualità di rpesidente, con Sandro Panizza e Monica Biccari, in qualità di componenti.

Il blocco dei riscatti

«Al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle attività e di accompagnare la definizione di una soluzione di mercato» aggiunge la nota dell’Autorità presieduta da Luigi Federico Signorini, l'Ivass ha prorogato di tre mesi, fino al prossimo 30 giugno, «la sospensione dei riscatti dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita spa». Il provvedimento era stato adottato lo scorso 6 febbraio e sarebbe scaduto a fine marzo.

Il salvataggio

A questo punto il commissario Santoliquido ha un anno di tempo per mettere a punto il piano di salvataggio della compagnia che, come raccontato nelle ultime ore, dovrebbe prevedere una soluzione di sistema che veda il coinvolgimento del settore assicurativo e delle banche distributrici (Fineco, Fideuram, Credem e Sparkasse). Il tutto per assicurare alla compagnia tra i 250 e i 300 milioni di euro di nuova finanza funzionali a rimettere in carreggiata la società e soprattutto a riportare la Solvency di gruppo al di sopra del 100%, soglia sotto la quale è pericolosamente crollata a causa di un asset allocation poco coerente con l’attuale contesto di ascesa dei tassi.

